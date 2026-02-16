Emekliye çifte kazanç: Bayram ikramiyesi zammı için gözler Meclis'te! Yeni rakam ne olacak?

17 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren 2026 yılı bayram ikramiyeleri, gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 2018 yılından bu yana ödenen emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı, emekliler tarafından yakından takip edilirken, 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması planlandığı belirtildi.

Bütçeye 150 milyar TL üzerinde etki oluşturacağı hesaplanırken, bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemnin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak torba teklife eklenmesi planlanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak