Emekliye çifte kazanç: Bayram ikramiyesi zammı için gözler Meclis'te! Yeni rakam ne olacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

17 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren 2026 yılı bayram ikramiyeleri, gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 2018 yılından bu yana ödenen emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı, emekliler tarafından yakından takip edilirken, 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması planlandığı belirtildi.

17 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri konusunda da geri sayım başladı. 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor.

Bütçeye 150 milyar TL üzerinde etki oluşturacağı hesaplanırken, bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemnin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak torba teklife eklenmesi planlanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak

DUL VE YETİMLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Emekli bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre yararlanacak.

Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyeleri emekli maaşlarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinden alınacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat perşembe günü başlıyor.

Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak.

Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

