EDS'lere 2026'da yeni ayar! Belediyelerin 'ceza' vurgununa son

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nden (EDS) yerel yönetimlere sağlanan yüzde 30'luk kurulum payı bazı sorunları da beraberinde getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak 2026'da düzenleme yapılacağını işaret ederken; 'EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız' dedi. AK Parti kaynakları ise EDS kurulumundan yerel yönetimlerin aldığı payların sınırlandırılması ya da bu kurulumların devlet tarafından yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 07:59
Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nden yerel yönetimlere sağlanan yüzde 30'luk kurulum payından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için harekete geçildi.

Sabah'ın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026'yı işaret ederek, "EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız" dedi. AK Parti kaynakları ise EDS'lerin kurulumdan yerel yönetimlerin aldığı payın sınırlandırılması ya da kurulumun devlet eliyle yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.

Karayolları Trafik Kanununda yapılacak değişiklikleri içeren yasa teklifinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam edilirken, İçişleri Bakanlığı'nın Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) üzerinde çalışma başlattı.

"RAHATSIZLIĞI KALDIRACAĞIZ"
Geçtiğimiz hafta AK Partili milletvekillerini konuya ilişkin bilgilendiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Önümüzdeki yıl yani 2026'da bazı cadde ve karayollarında yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız.

Özellikle bazı belediyelerin bu uygulamayı kendilerine bir bütçe geliri kalemi haline getirmesinden kaynaklı rahatsızlığı ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

