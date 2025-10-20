EDS’lere 2026’da yeni ayar! Belediyelerin ’ceza’ vurgununa son

Sabah'ın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026'yı işaret ederek, "EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız" dedi. AK Parti kaynakları ise EDS'lerin kurulumdan yerel yönetimlerin aldığı payın sınırlandırılması ya da kurulumun devlet eliyle yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.