EDS'lere 2026'da yeni ayar! Belediyelerin 'ceza' vurgununa son
Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nden (EDS) yerel yönetimlere sağlanan yüzde 30'luk kurulum payı bazı sorunları da beraberinde getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak 2026'da düzenleme yapılacağını işaret ederken; 'EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız' dedi. AK Parti kaynakları ise EDS kurulumundan yerel yönetimlerin aldığı payların sınırlandırılması ya da bu kurulumların devlet tarafından yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 07:59