Dubai ve Katar uçak kargoları devreye soktu: Bu çileğin kilosu 90 lira

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 10:24 Son Güncelleme: 20 Nisan 2026 10:26 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Mersin'in coğrafi tescilli lezzeti Silifke çileğinde açık alan hasadı için heyecan başladı. Yurt dışına kilosu 90 liradan satılan çilekler, Rusya'dan Dubai'ye kadar geniş bir coğrafyaya gönderiliyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerden Mersin'de coğrafi tescil işaretli Silifke çileği hasadı açık alanda başladı. Hasadına başlanan çileğin yurt içinin yanı sıra Rusya, Gürcistan, Ukrayna ve Irak'a kara yoluyla, uçak kargolarla ise Dubai ve Katar'a gönderildiği öğrenildi.

90 TL'DEN İHRAÇ EDİLİYOR İhraç edilen çileğin kilogram fiyatının 90 lira olduğu, iç piyasada ise 65 ile 75 liradan alıcı bulduğu belirtildi.

Özellikle Silifke ilçesinde üreticisinden işçisine kadar birçok ailenin geçim kaynağı olan coğrafi tescilli çileğinin hasadının yaz boyunca yoğun olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

"60 BİN TON ÜRÜN BEKLİYORUZ" Bu yıl Silifke genelinde toplam 20 bin dönüm alanda üretim yapıldığını ve 60 bin ton ürün beklediklerini belirten Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, özellikle Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yoğun olduğu söyledi. Kaynar, açıklamalarının devamında şu bilgileri aktardı:

Silifke Atayurt'ta açıkta çilek hasadımız başlamıştır. Yurt içi ve yurt dışı satılışlarımız devam etmektedir. Yurt dışı Rusya, Gürcistan, Ukrayna ve Irak, uçak kargolarla Dubai ve Katar bu bölgelere sevk etmekteyiz.

Fiyatlarımız iç piyasaya 65-75, ihracata ise 90 liradan satışlarımız devam etmektedir. 20 bin dönüm araziden 60 bin ton ürün bekliyoruz inşallah iyi bir sezon olur diyoruz.