Dolandırıcıların yeni gözdesi çöpçatanlık siteleri oldu! Bu tuzağa dikkat

Dolandırıcıların yeni tuzağı sanal evlilik siteleri oldu. Son dönemde sayıları artan bu platformlar üzerinden binlerce kişi mağdur edilirken, üyelik sürecinde yeterli kimlik doğrulama ve güvenlik kontrolü yapılmaması ciddi risk oluşturuyor.

Ciddi evlilik vaadiyle faaliyet gösteren bazı çöpçatanlık siteleri, yuva kurmak isteyen vatandaşları mağdur ediyor. Yıllık ortalama 2 bin TL gibi bir ücret alan bu siteler, üyelik aşamasında herhangi bir kontrolde bulunmuyor.

Bu siteler aracılığıyla evlilik vaadiyle kandırılarak paraları alınan kadınlar, cinsel birlikteliğe zorlanıyor. EFT ve havale yoluyla aldıkları abonelik ücreti için makbuz düzenlemeyen siteleri, İçişleri Bakanlığı, Ticaret ve Hazine bakanlıkları mercek altına aldı.

SÜREKLİ ARTIYOR



Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre üye olan kişilere ilişkin herhangi bir yasal sorumluluk altına da girmeyen siteler sürekli artıyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "Kurumsal yapıya sahip olmadıkları için kimler tarafından işletildiği net olarak bilinmiyor, Ticaret Odası, Vergi Dairesi kaydı bulunmuyor.

Vatandaşlardan kredi kartı, kimlik bilgileri gibi özel verilerini topluyorlar, paylaşılan özel fotoğrafları da arşivliyorlar. Vatandaşların gönderdiği cinsel içerikli fotoğraf ya da özel içerikli mesajların aleyhlerinde kullanılma riski bulunuyor. Dolandırılan insanlar da 'Şikâyet edersem itibarım zedelenir' endişesi yaşadıkları için faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.