Dolandırıcılara BTK darbesi! 1 Nisan milat olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor. 1 Nisan 2026 itibarıyla yurt dışı kaynaklı link içeren SMS'ler engellenecek, toplu mesajlarda e-imza zorunlu olacak ve izinsiz aramalar tarih olacak. İşte dijital güvenliğin yeni kuralları.

Teknolojiyle beraber artan dolandırıcılık numaralarının başında gelen cep telefonlarına link gönderim dönemi 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Bu tarihten itibaren iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amacıyla GSM operatörlerinin vatandaşlara link içeren SMS'leri iletmesi yasaklanıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "İşletmeciler veya adına işlem yapanlar tarafından gerçekleştirilen istenmeyen aramaların önlenmesine yönelik tedbirleri" hayata geçiriyor.

BTK'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek söz konusu kararıyla, iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenmesi hedefleniyor.

1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜKTE

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Yurt dışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması halinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek. Ayrıca SMS ve MMS gönderimine imkan tanıyan kullanıcı ara yüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak.

Karar 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. 1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor.

Bu dolandırıcılık yönteminde yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu.

Merdiven altı faaliyet gösteren bu çağrı merkezleri ise farklı operatörlerin internet abonelerini arayarak, taahhütleri devam etmesine rağmen "Taahhüdünüz sona erdi, yeni bir anlaşma yapmazsanız yüksek faturalarla karşılaşacaksınız" gibi asılsız ifadelerle vatandaşları yanıltıyordu.

Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı.

