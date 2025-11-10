Diolavası’ndaki faciasının yankıları sürüyor! Acılı eş ihmaller zincirini bir bir anlattı
Türkiye'yi yasa boğan Kocaelinin Dilovası ilçesinde Parfüm dolum tesisinde çıkan yangın sonrası acılı ailelerin feryatları yürekleri dağladı. Yangında hayatını kaybeden Esma Gikan'ın eşi Aytekin Gikan, tesise ilişkin açıklama yaparak fabrikada yalnızca bir çıkış kapısının bulunduğunu söyledi. Faciada hayatını kaybeden 6 işçinin tesiste arkadaşlarının düğünü için yapılan kutlamadaki görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.11.2025 18:42