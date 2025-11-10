Viral Galeri Viral Tıkla Diolavası’ndaki faciasının yankıları sürüyor! Acılı eş ihmaller zincirini bir bir anlattı

Türkiye'yi yasa boğan Kocaelinin Dilovası ilçesinde Parfüm dolum tesisinde çıkan yangın sonrası acılı ailelerin feryatları yürekleri dağladı. Yangında hayatını kaybeden Esma Gikan'ın eşi Aytekin Gikan, tesise ilişkin açıklama yaparak fabrikada yalnızca bir çıkış kapısının bulunduğunu söyledi. Faciada hayatını kaybeden 6 işçinin tesiste arkadaşlarının düğünü için yapılan kutlamadaki görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 18:42
Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetti; 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

ONLARDAN GERİYE VİDEOLARI KALDI

Hayatını kaybeden işçilerden geriye, tesiste yaklaşık 2 ay önce çekilen eğlence videoları kaldı. İşçilerin, düğünü olacak bir arkadaşlarını kutlamak için tesiste eğlence düzenlediği öğrenildi. Görüntülerde, faciada ölen Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek'in de aralarında bulunduğu kadınların güldükleri ve halay çektikleri anlar yer aldı. Faciadan yaralı kurtulan Ayfer Aras, o anlara ait videoları gösterirken gözyaşlarına hakim olamadı.

"OKUL HALÇLIĞI ÇIKARMAK İÇİN GELİYORLARDI"

Tesiste 1 yıl çalışan ve ayrılan Sevgi Turung, iş yerindeki ihmallere ve çalışma şartlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Turung, "Yaşı küçük kızlar genelde okul harçlıklarını çıkartmak, hafta sonu çalışmak için geliyorlardı. Zaten sigorta hiç kimseye yapılmıyordu. Örneğin yaralanan Ayfer Aras 4 yıl çalıştı, ben bir sene çalıştım ve bizlere sigorta yapılmadı" dedi.

"HER AN PATLAMA OLUR MU DİYE KORKUYORDUK"

Tesiste hiçbir iş güvenliği önleminin olmadığın ifade eden Turung, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Örneğin patron yanımıza gelirdi, içtiği sigarasını yere atardı. Biz korkuyorduk, 'patlar mı acaba?' diye. 1 sene boyunca ben öyle çalıştım. Kesinlikle güvenlik önlemi yoktu. Doğru düzgün paramızı da vermiyordu, az veriyordu. Sigorta yapmıyordu, öğle yemeği vermiyordu, herkes yemeğini evden götürüyordu, dayanacak gibi değildi. Bu yüzden bende işten çıktım."

