Dev randevuda sarı-lacivert fırtınası! Yıldızlar parladı, Fenerbahçe kazandı
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de yıldızlar sahne aldı, taktik zeka fark yarattı. Bülent Timurlenk ve İskender Günen'in de aralarında bulunduğu dev kadro, dev galibiyetin şifrelerini çözdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren maçı 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanındaki galibiyetini SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve İskender Günen mercek altına aldı.
MURAT ÖZBOSTAN: TAKTİK ZEKASIYLA F.BAHÇE'Yİ TAŞIYOR!
Muhteşem bir derbiydi, Fenerbahçe büyük bir zafer aldı. İlk yarı karşılıklı ataklarla bir düello şeklinde geçti.. Fenerbahçe takım savunmasının hatalarıyla golleri yedi.. Ama kaliteli ayaklarıyla golleri buldu.. Trabzonspor karşılık verdi.. Aslında evindeki avantajla ikinci yarıda her şey Trabzonspor lehineydi. Fakat 2-2'den sonra oyunu domine edebilecekken, 48. dakikada gelen gol moralleri bozdu.
Trabzonspor baskı kurmaya çalıştı ama Fenerbahçe daha kontrollü ve etkiliydi. Tedesco'nun takımı ikinci yarıda oyunu soğuttu, Trabzon ise pozisyon üretmekte zorlandı. Trabzonspor'un duran top organizasyonları etkiliydi ama genel oyunda disiplin eksikliği vardı. Duygusal dalgalanma ve panik, oyunu Trabzonspor'a kaybettirdi.
Muçi'yi sağ kanatta oynatmak zorunda kalan Fatih Tekke asıl oyun planından şaştı.. Tabii burada yönetime bir paragraf açmak lazım. Bu kadar net bir kanat sıkıntısı varken o bölgeye transfer yapılmamasının bedeli tahminince bundan sonraki maçlarda da ağır olacak. Tedesco, Eylül 2025'te göreve geldikten sonra kısa sürede takımı kendi oyununa uydurdu. Yüksek pres, hızlı geçişler, disiplinli savunma ve hücumda yaratıcılık... Kim ne derse desin taktik zekası fark yaratıyor.
Trabzonspor deplasmanındaki 3-2'lik galibiyet gibi büyük maçlarda geri dönme karakteri de gösterdi. Maçın özeti şu aslında: Yüksek kalite galip geldi.. Artık lig yarışında iki takım kaldı.. Galatasaray ve Fenerbahçe.. Bundan sonra bu iki takımın yarışına tanıklık edeceğiz.. Gerçek olan bu!
ÖMER ÜRÜNDÜL: GUENDOUZI MÜTHİŞTİ!
Papara Park'ta seyir zevki yüksek bir maç izledik. Fenerbahçe, skor dezavantajına düşmesine rağmen 90 dakikanın sonunda önemli bir galibiyet aldı. Tedesco, bu maçta hem doğrular hem de yanlışlar yaptı. Öncelikle İsmail ile başlaması doğruydu. Zaten İsmail ile Guendouzi müthişti. Bu iki oyuncunun da yapısı üst düzey ikili mücadele ve kondisyon taşıyor. Fenerbahçe'nin golleri de yapılışı ve hazırlanışı açısından güzeldi ama en güzeli üçüncü goldü.
Tedesco'nun en büyük yanlışına gelince; Kante fizik olarak hazır değil. Onu bir an önce güçlendirip, takıma uyum sağlamasını istiyor ama bu maç, o maç değildi. Bu yüzden takım dün gece bir kişi eksikti. Ayrıca bu maç Cherif için de değildi. Son hamlelerini de doğru bulmadım. Risk alan rakip karşısında Kerem'i çıkarmaması, yanına tek sprinter alması ve de Kante'nin yerine Fred'i sahaya sürmesi gerekirdi. Bu yüzden son 10 dakika sıkıntılı geçti. Yorulana kadar Asensio iyiydi. Mert de gerçek bir profesyonel.
Her şeye rağmen böyle zor bir deplasmandan üç puan çıkardığı için Tedesco'yu tebrik ediyorum. Trabzonspor'a gelince; erken skor avantajı moraline rağmen Fenerbahçe son 15 dakika oyundan düşene kadar oyunu hiç kontrole alamadılar. Onuachu'yu daha çok beslemeleri gerekirdi. Folcarelli hiç iyi değildi. Augusto hiçbir şey yapmadı ama en büyük hayal kırıklığı Oulai'ydi.
GÜRCAN BİLGİÇ: FENERBAHÇE ŞAMPİYON GİBİ OYNADI
Adına yakışır, her saniyesinde inadın zirvesini gördüğümüz bir maçtı. Beraberlik kokan büyük maçların kaderinde, aslında iki takım içinde en kötü sonuçtu. Zirvede devam etmek için kazanmak gerekiyordu. Muçi'nin stoperler ve Ederson tarafından gole davet edilmesi ile birlikte, F.Bahçe için gece daha da zorlaştı. Ama ustaların son sözü söylediği bu kadronun, anların peşinde olduğunu anlamamız da uzun sürmedi. Yine Asensio'nun yönetimindeydi oyun.
Geriden gelip öne geçmenin keyfini yaşarken, tribünleri maçtan uzaklaştırırken, bu kez topu Trabzonspor'a verdiler. Onauchu için gol davetiyesi gibiydi bu tavır. Nijeryalı müthiş bir kafa golü attı, bir tanesi direğin yanından çıktı. Stoperler bu dev Nijeryalı karşısında çaresiz kaldı. Fatih Tekke de takım arkadaşları da bu ekstra bonusun farkında. Ancak tek planlı bu organizasyonda, topa fazla sahip olmanın da anlamı kalmıyordu.
Tedesco'nun 4-1-4-1, topa sahip olduğunda da 4-3-1-2'ye dönen formasyonunda, sızma koşular, Kerem'in arayışları, özellikle solda Mert Müldür üstünden hamleleri ile çok etkili geldiler. Kante sağ çizgiye yakın, tüm merkez ise Guendouzi'de. Guendouzi'nin mükemmel oyunu, Kante'nin solukluğunun da üstünü örttü. Cherif'in enerjisinin fark edilmesi, son bölümdeki Musaba-Nene hamleleri Tedesco'nun verdiği gözdağıydı. "Üstüme gelme, cezayı keserim" diyordu belki de. Kazanmak fikstürde F.Bahçe'nin önünü açtı, dertleri rakiplerine bıraktılar. Uzun süre sonra "Şampiyon gibi" oynayan, oyunu okuyan bir takım var.
BÜLENT TİMURLENK: TEDESCO'DAN FATİH TEKKE'YE DERS
Elindeki 4 kanat oyuncusundan üçünü yedek kulübesinde oturtup Kerem'i de Talisca'nın yanına atıp orta sahada Guendouzi'nin önüne Kante-İsmail ikilisini iki 8 koyup, iki forvetin arkasını Asensio ile besleyen Tedesco'nun 4-1-3- 2'si maça yüzde 70 topa sahip olma ile başladığında Trabzonspor büyük baskı yiyordu. Muçi'nin golü sonrası Trabzon orta sahada oyunu dengelemeyi başaramadı. İsmail iki kişilik oynuyor ve merkezdeki baskıdan ev sahibi topu kanatlara yayamıyor, yaysa da Zubkov'un yokluğu ceza sahasına orta yapamıyordu…
İlk iki golün esas sahibi top kapma canavarı İsmail'dir. 1-2 dakika sonrası ilk yarının son çeyreğinde Trabzonspor topa yüzde 70 sahip olurken 6 hücumdan birinde topu ağlara gönderen Onuachu, Oosterwolde'yi posterlik yapıp vurdu. F.Bahçe ikinci yarının başında 3. golü ağlara yolladığında isabetli şut sayısı üçtü. Trabzonspor'un kanat forvetleri eksik, Pina ve Lovik de kanattan o katkıyı vermekten uzak.
Tedesco'nun planı şıkır şıkır işlerken; "Daha bu seviyelerin teknik adamı değilim" hamlesi geldi Fatih Tekke'den... Onauchu'ya top gelmezken santrforu çiftleyip oyuna Umut Nayir'i aldı… Tedesco yine akıllıca bir hamleyle önce kartlı Talisca'yı kenara alıp yorulan rakibe karşı oyunu genişletmek için önce Cherif ardından da Musaba-Nene ikilisini aldı. 48'de 3. golü yiyen Trabzon'un maçı çevirmek için enerjisi yoktu. Tedesco'nun teknik adamlık dersi verdiği, Fenerbahçe'nin de en keskin virajı döndüğü bir 90 dakika izledik.
İSKENDER GÜNEN: POZİSYON ÜRETMEK ZORUNDASINIZ!
Şurası bir gerçek ki iki takım arasında büyük kalite farkı var. Çünkü futbol anların yaşandığı bir oyun. Anlar, sonucu belirleyen kalitenin öne çıktığı bir süreçtir. İlk 45 dakika her iki takımın da ortaya koyduğu oyuna, mücadele gücüne, sergilenen futbola saygı duyulmalı. Önce Fenerbahçe presle oyuna başlayan takım... Her an golü bulabileceği bir anda Oosterwolde ve Skriniar'ın uyumsuzluğu ile Trabzonspor, Muçi'nin golüyle öne geçti. Kendi sahanızdaki bir maç, öne geçtiğiniz bir an ama sorunlar hâlâ devam ediyor. Kendi sahanızdan çıkarken yaptığınız ya da öne gittiğinizde kaybettiğiniz toplar büyük problem... Skor bir anda 2-1'e geldi.
Bir başka gerçek var ki Trabzonspor'un her şeyi Onuachu… İlk yarı iki kez ceza alanı içinde topla buluştu, sonucu değiştiremedi ama sol kenardan gelen ortada takımına beraberliği getiren isim oldu. Mücadele gücü yüksek iki takımın da savunmadaki hatalarından kaynaklı yenilen ikişer gol… İkinci yarıda ise top Trabzonzspor'da iken önde kaybedilen anlamsız bir top ve ardından Fenerbahçe'nin kazandığı üçüncü gol…
3-2'den sonra böylesi büyük bir maçta kendi sahanızda sonucu değiştirmek için mutlak pozisyon üretmek için topu Onuachu ile buluşturmak zorunluğu var. Ofansif anlamda adam eksilten oyuncunuz olmadığı zaman doğaldır ki sorunlar ortaya çıkıyor. Trabzonspor'un kadrosunda kenardan oyuna girdiğinde sonucu değiştirebilecek yetenekli bir isim ne yazık ki yok. Sonucu iki takımın kalite farkı olarak yorumlamalı…
Türk futbolunun iki önemli kalemi Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, dev maçın ardından bir araya geldi. Mustafa Çulcu'nun Halil Umut Meler hakkındaki "şok" itirafı derbinin önüne geçti.
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazandı. Dev maçta Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in kararlarını SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar ile Mustafa Çulcu değerlendirdi.
AHMET ÇAKAR: KARİYERİNİN EN İYİ MAÇIYDI
Fenerbahçe çok ama çok önemli bir virajı 3 puanla geçti. Galibiyeti hak ettiler mi? Evet… Mükemmel mi oynadılar? Hayır ama Trabzonspor deplasmanında da ancak böyle oynanır. F.Bahçe maça öyle bir başladı ki ilk 5 dakikada Trabzonspor'u darmadağın etti ama futbol bu, bir kontrataktan Muçi, F.Bahçeli Ederson, Skriniar ve Oosterwolde'nin ortak hatalarından yararlanıp aşırtma bir vuruşla Trabzonspor'u öne geçirdi. Bu golden sonra yine tüm kontrol F.Bahçe'deydi ve Talisca ile beraberliği buldu.
Trabzon ancak 30. dakikada oyunu dengeledi ama yine futbolun cilvesi, dengelediği dakikada F.Bahçe Kerem ile öne geçti. Asensio çok büyük bir futbolcu. Kerem'in koşu yoluna bıraktığı topu herkes bırakamaz. Bu gol Trabzon'u dağıtır diyorduk, ama dağıtmadı. Devre biterken Onuachu'nun müthiş kafa golüyle beraberlik geldi. Aslında bu kafa golünden önce Onuachu, F.Bahçe kalesini iki defa yoklamıştı ama üçüncüsünde gol oldu. İkinci yarıya F.Bahçe, golle başladı. Atılan gol, hazırlanış açısından bu sezonun en iyi gollerinden biri. Golün birinci mimarı Talisca. Öyle zor bir anda Kerem'in önüne top atıyor ki inanılır gibi değil. Sonra Kerem, yine müthiş bir fanteziye imza atıyor. Kaleye vuracağına geri çıkartıyor, Asensio da uzak direğin dibinden golü yapıveriyor. Sonuçta F.Bahçe, hak ettiği bir maçı kazandı.
Bu Trabzonspor'a karşı Trabzon'da her babayiğit 3 puan alamaz. Gelelim hakem Halil Umut Meler'e… Bana göre kariyerinin en iyi maçlarından birini yönetti. İlk golün hemen öncesi İsmail'in omzuna çarpan topta devam kararı doğru.
Onuachu'nun attığı golde ise orta sahadan Kerem'e faul yapıldığı itirazları vardı, burada da devam kararı doğru.
MUSTAFA ÇULCU: İKLİME UYGUN OLARAK İDARE ETTİ
Kıran kırana çekişmeli mücadeleli ve heyecanlı bol gollü bir Trabzonspor-Fenerbahçe maç seyrettik. Karşılaşmaya çok iyi plan ve hazırlıkla çıkan Fenerbahçe'de iki stoper hariç tüm oyuncular çok çalıştılar ve çok iyiydiler. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, dersini çok iyi çalışmış.
Sarı-lacivertli takım çok zor deplasmandan üç gollü galibiyet aldı ve çok kârlı çıktı. Hakem Halil Umut Meler, maçı 20.05'te, ikinci yarıyı 21.13'te başlatarak ne kadar plansız olduğunu gösterdi. Karşılaşma temaslı oyunla başlayınca bir an şok yaşadı! Ben nereye geldim dercesine bazı uydurma faullerle oyunu kontrole altına almaya çalıştı.