CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Depremzede “tamam” dedi: Memnuniyet yüzde 80, bölgede hangi parti önde?

Giriş Tarihi:

Kahramanmaraş depremlerinin ardından 2 yıl içinde 455 bin konutun inşa edilmesi deprem bölgesindeki vatandaşları memnun etti. Yapılan anket sonuçlarına göre vatandaşın çalışmalardan memnuniyet oranı yüzde 80'e ulaştı. Asrın inşa seferberliğinin başarıyla tamamlanmasıyla AK Parti'ye duyulan güvende yüzde 7'lik artış kaydedildi.

Kamuoyu araştırma ve danışmanlık şirketi Betimar, Asrın Felaketi'nden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da anket çalışması gerçekleştirdi. Depremzedelere hükümetin 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasına yönelik memnuniyetleri soruldu. Yapılan çalışmalardan memnuniyet oranı yüzde 80 olarak belirlendi.

VATANDAŞ ÖDEME PLANINDAN AYRICA MEMNUN

Depremzede vatandaşlara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirdiği konulardan biri olan ödeme planı da soruldu. Anahtar teslimden 2 yıl sonra başlayan 18 yıllık 8.750 TL tutarındaki taksitten ve peşin ödeme için belirlenen 484 bin TL tutarından vatandaşlar memnun kaldı.

Betimar'ın anketine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ödeme planı vatandaşların yüzde 73'ünü memnun etti. Yüzde 14'lük kesim ise "kısmen memnunum" dedi.

CHP'NİN 'KİLİT TAŞI, ÇÖP KUTUSU' SÖYLEMİ VATANDAŞI ETKİLEMEDİ

Özgür Özel'in deprem bölgesindeki ziyaretinde desteklerini anlatırken söylediği "Kilit taşı, çöp kutusu gönderdik" ifadeleri de vatandaşa soruldu. Depremzedelerin yüzde 58'i bu icraatları yetersiz bulduğunu söyledi.

"AK PARTİ'NİN OYLARINI BÖLGEDE YÜZDE 7 ARTIRDI"

Ankette tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği'nin oy verme eğilimini nasıl etkilediği sorusuna da yanıt arandı. Vatandaşların yüzde 7'si son seçimde başka bir partiye oy verdiğini söylerken, deprem konutları projesi sonrası AK Parti'ye oy vereceğini belirtti.

Yani Asrın İnşa Seferberliği ile 455 bin konutun 2 yıl içinde tamamlanması AK Parti'nin oylarını bölgede yüzde 7 artırdı.

BÖLGEDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Ankette "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna yüzde 49,5'lik kesim Başkan Erdoğan derken, yüzde 33'lük kesim ise muhalefetin adayını işaret etti.

Mobil uygulamalarımızı indirin