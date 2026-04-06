Depremzede “tamam” dedi: Memnuniyet yüzde 80, bölgede hangi parti önde?

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 14:42

Kahramanmaraş depremlerinin ardından 2 yıl içinde 455 bin konutun inşa edilmesi deprem bölgesindeki vatandaşları memnun etti. Yapılan anket sonuçlarına göre vatandaşın çalışmalardan memnuniyet oranı yüzde 80'e ulaştı. Asrın inşa seferberliğinin başarıyla tamamlanmasıyla AK Parti'ye duyulan güvende yüzde 7'lik artış kaydedildi.

Kamuoyu araştırma ve danışmanlık şirketi Betimar, Asrın Felaketi'nden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da anket çalışması gerçekleştirdi. Depremzedelere hükümetin 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasına yönelik memnuniyetleri soruldu. Yapılan çalışmalardan memnuniyet oranı yüzde 80 olarak belirlendi.

VATANDAŞ ÖDEME PLANINDAN AYRICA MEMNUN Depremzede vatandaşlara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirdiği konulardan biri olan ödeme planı da soruldu. Anahtar teslimden 2 yıl sonra başlayan 18 yıllık 8.750 TL tutarındaki taksitten ve peşin ödeme için belirlenen 484 bin TL tutarından vatandaşlar memnun kaldı.

Betimar'ın anketine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ödeme planı vatandaşların yüzde 73'ünü memnun etti. Yüzde 14'lük kesim ise "kısmen memnunum" dedi.

CHP'NİN 'KİLİT TAŞI, ÇÖP KUTUSU' SÖYLEMİ VATANDAŞI ETKİLEMEDİ Özgür Özel'in deprem bölgesindeki ziyaretinde desteklerini anlatırken söylediği "Kilit taşı, çöp kutusu gönderdik" ifadeleri de vatandaşa soruldu. Depremzedelerin yüzde 58'i bu icraatları yetersiz bulduğunu söyledi.