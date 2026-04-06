Özkan, "Şu an TOKİ konutlarında kiralar 7 bin TL'ye kadar geriledi, en yüksek fiyatlar ise 13 bin TL seviyesinde. Hatta 5 bin TL'ye kiraya verilen daireler de var" ifadelerini kullandı.

Kış aylarında taşınma hareketliliğinin genelde düşük olduğunu belirten Özkan, Hatay'da yeniden bir hareketlilik başladığını söyledi.

"Konteynerler boşaltılmaya başlandı. İnsanlar artık normal hayata geçmek istiyor. Bu nedenle TOKİ konutlarına talep artıyor" diyen Özkan, yaz aylarında daha büyük bir hareketlilik beklendiğini dile getirdi.

"KİRALAR 5 BİN TL'YE KADAR DÜŞTÜ" Geçtiğimiz yıl 11-12 bin TL seviyelerinde olan kira fiyatlarının bu yıl daha düşük seviyelere gerilediğini söyleyen Özkan, en düşük kiraların 5-6 bin TL bandına indiğini belirtti.