Deprem konutları fiyatları düşürüyor: İşte kiraların 5 bin liraya gerilediği o şehir
Hatay'da 6 Şubat depreminin ardından hızla yükselen kira fiyatları, teslim edilen binlerce yeni konutla birlikte sert bir düşüşe geçti. Geçtiğimiz yıl 15 bin TL seviyelerinden konuşulan kiraların konut arzıyla birlikte 5 bin TL bandına kadar gerilediği belirtiliyor.
Depremin yaşandığı dönemde kira fiyatlarının yüzde 100'e varan artış gösterdiği Hatay'da yeni konutların teslim edilmesi piyasayı doğrudan etkiledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlenirken, vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor.
Artan konut arzıyla birlikte kira fiyatlarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Emlakçı Jülide Özkan, fiyatların dairelerin bulunduğu kat, cephe ve şehir merkezine uzaklığına göre değiştiğini belirtti.
Özkan, "Deprem konutlarında en düşük kira 7 bin TL, en yüksek kira ise 12 bin TL civarında. Zaman zaman 5 bin TL'ye kiraya verilen daireler de oluyor" dedi.
TOKİ KONUTLARINDA DOLULUK YÜZDE 90'A ULAŞABİLİR
Yaz aylarında konteynerlerin boşaltılmasıyla birlikte konutlara talebin artması bekleniyor. Özkan, bu süreçte TOKİ konutlarında yüksek doluluk oranlarına ulaşılacağını ifade etti.
"Hatay, 6 Şubat 2023 depreminde en büyük yıkımı yaşadı. Sonrasında arzı artırılan TOKİ konutlarıyla birlikte kira fiyatlarında düşüş gördük" diyen Özkan, şehir merkezinde yerleşimin henüz tam sağlanamadığını ancak TOKİ bölgelerinde fiyatların ciddi şekilde gerilediğini vurguladı.