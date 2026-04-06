Deprem konutları fiyatları düşürüyor: İşte kiraların 5 bin liraya gerilediği o şehir

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Hatay'da 6 Şubat depreminin ardından hızla yükselen kira fiyatları, teslim edilen binlerce yeni konutla birlikte sert bir düşüşe geçti. Geçtiğimiz yıl 15 bin TL seviyelerinden konuşulan kiraların konut arzıyla birlikte 5 bin TL bandına kadar gerilediği belirtiliyor.

Depremin yaşandığı dönemde kira fiyatlarının yüzde 100'e varan artış gösterdiği Hatay'da yeni konutların teslim edilmesi piyasayı doğrudan etkiledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlenirken, vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor.

Artan konut arzıyla birlikte kira fiyatlarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Emlakçı Jülide Özkan, fiyatların dairelerin bulunduğu kat, cephe ve şehir merkezine uzaklığına göre değiştiğini belirtti.

Özkan, "Deprem konutlarında en düşük kira 7 bin TL, en yüksek kira ise 12 bin TL civarında. Zaman zaman 5 bin TL'ye kiraya verilen daireler de oluyor" dedi.

TOKİ KONUTLARINDA DOLULUK YÜZDE 90'A ULAŞABİLİR

Yaz aylarında konteynerlerin boşaltılmasıyla birlikte konutlara talebin artması bekleniyor. Özkan, bu süreçte TOKİ konutlarında yüksek doluluk oranlarına ulaşılacağını ifade etti.

"Hatay, 6 Şubat 2023 depreminde en büyük yıkımı yaşadı. Sonrasında arzı artırılan TOKİ konutlarıyla birlikte kira fiyatlarında düşüş gördük" diyen Özkan, şehir merkezinde yerleşimin henüz tam sağlanamadığını ancak TOKİ bölgelerinde fiyatların ciddi şekilde gerilediğini vurguladı.

Özkan, "Şu an TOKİ konutlarında kiralar 7 bin TL'ye kadar geriledi, en yüksek fiyatlar ise 13 bin TL seviyesinde. Hatta 5 bin TL'ye kiraya verilen daireler de var" ifadelerini kullandı.

Kış aylarında taşınma hareketliliğinin genelde düşük olduğunu belirten Özkan, Hatay'da yeniden bir hareketlilik başladığını söyledi.

"Konteynerler boşaltılmaya başlandı. İnsanlar artık normal hayata geçmek istiyor. Bu nedenle TOKİ konutlarına talep artıyor" diyen Özkan, yaz aylarında daha büyük bir hareketlilik beklendiğini dile getirdi.

"KİRALAR 5 BİN TL'YE KADAR DÜŞTÜ"

Geçtiğimiz yıl 11-12 bin TL seviyelerinde olan kira fiyatlarının bu yıl daha düşük seviyelere gerilediğini söyleyen Özkan, en düşük kiraların 5-6 bin TL bandına indiğini belirtti.

"Devlet taksit tutarlarını açıkladıktan sonra kiralarda düşüş talebi başladı. Mülk sahipleri de buna karşılık verdi" diyen Özkan, fiyatların bu süreçte aşağı yönlü hareket ettiğini ifade etti.

Özkan, "Daha önce 15 bin TL seviyelerinde konuşulan kiralar, şu an 8 bin TL civarına kadar geriledi. Hatta 5 bin TL'ye kiraya verilen TOKİ konutları oldu" ifadelerini kullandı.

Artan konut sayısı ve seçeneklerin çoğalmasının fiyatları doğrudan etkilediğini vurgulayan Özkan, "Yüksek fiyatlı daireler talep görmüyor, boş kalıyor" diye konuştu.

Son durumu özetleyen Özkan, "Şu an piyasada genel olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında bir kira dengesi oluştu" ifadelerini kullandı.

Editörün Notu: Hatay'daki bu düşüş, konut arzının fiyat istikrarı üzerindeki etkisini kanıtlıyor. Konteyner kentlerden kalıcı konutlara geçiş hızlandıkça fahiş fiyat artışlarının tamamen tarihe karışması ve piyasanın bölge genelinde dengelenmesi öngörülüyor.

