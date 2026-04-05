Depo başına 830 TL tasarruf: Eşel Mobil olmasaydı benzin ve motorin bu fiyata çıkacaktı

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 09:21 Son Güncelleme: 05 Nisan 2026 10:53 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi devreye girdi, pompada devasa artışların önüne geçildi. Eğer vergi desteği olmasaydı motorin 94 TL, benzin ise 73 TL olacaktı. İşte depo başına sağlanan 830 TL'lik tasarrufun bütün detayları...

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel petrol arzını tehdit etmesi, akaryakıt fiyatlarında sert bir yukarı yönlü baskı oluşturdu. Mart ayı boyunca biriken yüksek maliyetlerin pompa fiyatlarına doğrudan yansıması beklenirken, 4 Mart 2026 itibarıyla yeniden hayata geçirilen Eşel Mobil Sistemi, vatandaşı olası fiyat şoklarından koruyan kritik bir bariyer görevi üstlendi.

Sistem sayesinde akaryakıt ürünlerindeki maliyet artışının yüzde 75'ine kadar olan kısmı Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) feragat edilerek karşılanıyor. Bu mekanizma, uluslararası piyasalardaki devasa artışların tüketiciye yansımasını önemli ölçüde frenledi.

BENZİN 73, MOTORİN 94 TL OLACAKTI Eşel Mobil desteği olmasaydı, güncel maliyetler ve vergi yüküyle birlikte motorinin litre fiyatının 94 TL, benzinin ise 73 TL seviyelerine ulaşacağı öngörülüyordu.

DEPO BAŞINA 830 TL'LİK DEVLET DESTEĞİ Mevcut tablo, tabeladaki rakamların gerçek piyasa maliyetlerinin çok altında kaldığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Uygulanan sistemin vatandaşın bütçesine etkisi şu şekilde gerçekleşti: Motorinde tasarruf: Litre başına sağlanan yaklaşık 17 TL'lik sübvansiyon, 50 litrelik bir depoda 830 TL'nin vatandaşın cebinde kalmasını sağladı. Türkiye genelindeki günlük 80 milyon litrelik mazot tüketimi baz alındığında devlet günlük 1,3 milyar TL'lik yükü üstlenmiş oldu.

Benzinde durum: Litre başına sağlanan 11 TL'lik fark ile bir depo dolumunda 550 TL'lik ek maliyetin önüne geçildi.

Litre başına sağlanan 11 TL'lik fark ile bir depo dolumunda 550 TL'lik ek maliyetin önüne geçildi. Toplam maliyet: Mart ayı genelinde motorin ve benzin kalemlerinde Eşel Mobil aracılığıyla karşılanan toplam tutar yaklaşık 43 milyar TL olarak kayıtlara geçti.