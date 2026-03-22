Demir Kubbe delik deşik! İsrail'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Yavuzaslan, siyonist aklın savaşı farklı bir evreye taşımak için dünyayı yanıltmaya çalıştığını ifadeleriyle dile getirdi.

SİYONİST AKLIN ALGI YÖNETİMİ İsrail'in sivil kayıplar ve hasar üzerinden yürüttüğü iletişim stratejisini eleştiren Yavuzaslan, "İsrail, bu savaşı kendi açısından nasıl göstermek istiyorsa ona göre bir iletişim stratejisi kuruyor. Gazze'yi yerle bir eden, insanları çadırlarda katleden dünya canlı yayınlarda izledi. Şimdi ise apartmanların veya bir anaokulunun vurulduğunu göstererek tırnak içinde bir mağduriyet inşa etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yavuzaslan, İsrail'in enkaz kaldırma çalışmalarını bile kasıtlı olarak beklettiğini, vurulan araçları dünyaca ünlü medya kuruluşlarına göstermek için olay yerinde tuttuklarını sözleriyle aktardı.

TÜRK GAZETECİLERE BASKI VE "TÜRKÇE BİLEN" ASKERLER Sahadaki basın mensuplarının karşılaştığı zorluklara ve İsrail ordusundaki dikkat çekici bir detaya değinen Yavuzaslan, "Özellikle Türk gazetecilere yönelik çok yoğun bir tepki var. Siyonist askerlerin içinde Türkiye'de yaşamış, çifte vatandaş olan ve çok iyi Türkçe bilen isimler bulunuyor. Gazetecilerin yanına gelip yayınlarını anbean takip ediyorlar ve zaman zaman sert müdahalelerde bulunuyorlar" sözleriyle sahadaki baskıyı deşifre etti.