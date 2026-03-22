Demir Kubbe delik deşik! İsrail'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

"İsrail'in 'geçilemez' denilen savunma kalkanı İran füzeleriyle delindi. Tahran'ın misilleme operasyonunda İsrail'in nükleer kalbi Dimona ve stratejik Arad kenti doğrudan hedef alındı. Savunma hattının aşılmasıyla bölgede patlama sesleri yükselirken, hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

İran'ın akşam saatlerinde başlattığı büyük misilleme operasyonu, İsrail'in hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi.

İsrail'in Güneyindeki Arad kenti İran füzeleriyle vuruldu. İsrail medyasına yer alan haberlere göre, bu saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.

İSRAİL'DEKİ YIKIM GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
İsrail'in Güneyinde bulunan Arad kenti İran'ın füzeleriyle vuruldu. Kentte birçok binada hasar meydana gelirken, İsrail N12 televizyonu, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 100'ün üzerinde yaralı olduğunu duyurdu.

DİMONA NÜKLEER BÖLGESİ HEDEF ALINDI

İran'ın düzenlediği saldırılarda füzeler Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeye isabet etti. Füze saldırıları çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı. İsrail hava savunma sistemlerini aşan füzeler farklı noktalara düşerken, bazı binalarda yangın çıktı ve hasar oluştu.

İsrail kaynaklarından yapılan açıklamada Dimona'ya yapılan saldırılarda en az 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in Dimona kentinde Negev Nuclear Research Center'da herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi. Yetkililer olay sonrası anormal radyasyon seviyeleri ölçülmediğini belirtirken, UAEA gelişmeleri yakından izlediğini ve ek bilgi toplamayı sürdüreceğini duyurdu.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

İran'ın saldırısı sonucu büyük yıkım yaşanan Dimona ve Arad'ın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

İRAN'IN VURDUĞU NÜKLEER BÖLGEDE SİYONİST ALGI OPERASYONU

Gazeteci-Yazar Güngör Yavuzaslan, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından bölgedeki son durumu ve siyonist yönetimin dünya kamuoyunu manipüle etme çabalarını A Haber ekranlarında deşifre etti. Yavuzaslan, "dokunulamaz" denilen nükleer tesislerin bulunduğu bölgelerin isabet aldığını belirtirken, İsrail'in Türk gazetecilere yönelik baskılarını ve sahadaki "sahte bayrak" ihtimallerini çarpıcı gerçeklerle ortaya koydu.

NÜKLEER TESİSLERİN OLDUĞU BÖLGE HEDEFTE

İran füzelerinin vurduğu Arad ve Dimona bölgelerindeki hareketliliği değerlendiren Güngör Yavuzaslan, "Bu saldırı olduğu andan itibaren dünyanın birinci gündemi oldu. Nükleer tesislerin bulunduğu ve en korunaklı, dokunulamaz olarak kabul edilen bölgelerin İran füzeleri tarafından vurulduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yavuzaslan, bölgenin stratejik önemine dikkat çekerek, savunma sistemlerinin aşılmasının İsrail içinde ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğunu sözleriyle aktardı.

"HİPERSONİK FÜZE VURSA BİNA KALMAZDI"

Sahadan gelen görüntülerin teknik analizini yapan Yavuzaslan, İsrail'in servis ettiği "hasarlı bina" görsellerine şüpheyle yaklaşarak, "Eğer hipersonik bir füze burayı direkt hedef alsaydı, her şeyden önce devasa bir çukur oluşurdu ve ayakta bina kalmazdı. Bu görüntüler büyük ihtimalle ya İsrail'in kendi hava savunma sistemlerinden düşen parça mühimmatların etkisi ya da bilinçli bir sahte bayrak operasyonudur" sözlerini kullandı.

Yavuzaslan, siyonist aklın savaşı farklı bir evreye taşımak için dünyayı yanıltmaya çalıştığını ifadeleriyle dile getirdi.

SİYONİST AKLIN ALGI YÖNETİMİ

İsrail'in sivil kayıplar ve hasar üzerinden yürüttüğü iletişim stratejisini eleştiren Yavuzaslan, "İsrail, bu savaşı kendi açısından nasıl göstermek istiyorsa ona göre bir iletişim stratejisi kuruyor. Gazze'yi yerle bir eden, insanları çadırlarda katleden dünya canlı yayınlarda izledi. Şimdi ise apartmanların veya bir anaokulunun vurulduğunu göstererek tırnak içinde bir mağduriyet inşa etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yavuzaslan, İsrail'in enkaz kaldırma çalışmalarını bile kasıtlı olarak beklettiğini, vurulan araçları dünyaca ünlü medya kuruluşlarına göstermek için olay yerinde tuttuklarını sözleriyle aktardı.

TÜRK GAZETECİLERE BASKI VE "TÜRKÇE BİLEN" ASKERLER

Sahadaki basın mensuplarının karşılaştığı zorluklara ve İsrail ordusundaki dikkat çekici bir detaya değinen Yavuzaslan, "Özellikle Türk gazetecilere yönelik çok yoğun bir tepki var. Siyonist askerlerin içinde Türkiye'de yaşamış, çifte vatandaş olan ve çok iyi Türkçe bilen isimler bulunuyor. Gazetecilerin yanına gelip yayınlarını anbean takip ediyorlar ve zaman zaman sert müdahalelerde bulunuyorlar" sözleriyle sahadaki baskıyı deşifre etti.

Yavuzaslan, İsrail'in çekim açılarına bile müdahale ederek sahadaki gerçeklerin tam olarak yansımasını engellemeye çalıştığını ifadeleriyle belirtti.

İSRAİL'İN "GÜVENLİ LİMAN" İMAJI ÇÖKTÜ

Saldırıların İsrail toplumunda yarattığı psikolojik çöküşe vurgu yapan Yavuzaslan, "İran füzeleri hava savunma sistemlerini geçip hedefleri vurabiliyor. İsrail her ne kadar mağduriyet senaryosu yazsa da gerçek şu ki; İran askeri üsleri, önemli tesisleri ve altyapıyı tahrip etti. Artık İsrail içinde de bu saldırıların gerçekleşebileceği gerçeğiyle yüzleşiyorlar" sözleriyle durumu özetledi.

Yavuzaslan, İsrail'in içinde bulunduğu atmosferin dün akşama göre daha sakin görünse de nükleer bölgelerin vurulmasının yarattığı akıl tutulmasının devam ettiğini ifadeleriyle aktardı.

