Demir Kubbe delik deşik! İsrail'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
"İsrail'in 'geçilemez' denilen savunma kalkanı İran füzeleriyle delindi. Tahran'ın misilleme operasyonunda İsrail'in nükleer kalbi Dimona ve stratejik Arad kenti doğrudan hedef alındı. Savunma hattının aşılmasıyla bölgede patlama sesleri yükselirken, hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.
İran'ın akşam saatlerinde başlattığı büyük misilleme operasyonu, İsrail'in hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi.
İsrail'in Güneyindeki Arad kenti İran füzeleriyle vuruldu. İsrail medyasına yer alan haberlere göre, bu saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.
İsrail'in Güneyinde bulunan Arad kenti İran'ın füzeleriyle vuruldu. Kentte birçok binada hasar meydana gelirken, İsrail N12 televizyonu, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 100'ün üzerinde yaralı olduğunu duyurdu.
DİMONA NÜKLEER BÖLGESİ HEDEF ALINDI
İran'ın düzenlediği saldırılarda füzeler Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeye isabet etti. Füze saldırıları çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı. İsrail hava savunma sistemlerini aşan füzeler farklı noktalara düşerken, bazı binalarda yangın çıktı ve hasar oluştu.
İsrail kaynaklarından yapılan açıklamada Dimona'ya yapılan saldırılarda en az 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in Dimona kentinde Negev Nuclear Research Center'da herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi. Yetkililer olay sonrası anormal radyasyon seviyeleri ölçülmediğini belirtirken, UAEA gelişmeleri yakından izlediğini ve ek bilgi toplamayı sürdüreceğini duyurdu.