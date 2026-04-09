ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA Bakanlık, oyuncağın neden güvensiz kabul edildiğine dair teknik detayları paylaştı. Buna göre, ürünün olta ucunda bulunan ipin uzunluğunun 920 mm olarak limit değerin üzerinde ölçüldüğü belirtildi.

KISA KISA: AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİ? 1. Hangi oyuncak için toplatma kararı verildi? Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Gramsci marka Yu-13C model oyuncağın güvensiz olduğu tespit edilmiş ve piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir.

2. Oyuncağın toplatılma nedeni nedir? Oyuncağın olta ucunda bulunan ipin uzunluğu 920 mm olarak ölçülmüştür. Bu uzunluk, yasal limit değerlerin üzerinde olduğu için çocuklarda boğulma veya dolanma gibi ciddi güvenlik riskleri oluşturmaktadır.

3. Bu ürünü satın alanlar ne yapmalı? Ebeveynlerin söz konusu ürünü çocuklarından uzaklaştırması ve satın aldıkları yerlerle iletişime geçerek iade süreçlerini başlatması önerilir. Güvensiz ürünlerle ilgili şikayetler Bakanlığın GÜBİS platformu üzerinden iletilebilir.