Çocukları bekleyen büyük risk: Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı düğmeye bastı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son duyuruda, güvenlik standartlarını karşılamayan Gramsci marka Yu-13C model oyuncağın satışının yasaklandığı belirtildi. İşte piyasadan toplatılmasına karar verilen oyuncakla ilgili merak edilenler…

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna ilan etmeye devam ediyor.

Bakanlığın GÜBİS üzerinden yaptığı son duyuruda, çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden Gramsci marka Yu-13C model oyuncakla ilgili acil toplatma kararı aldığı bilgisi yer aldı.

SATIŞI TAMAMEN YASAKLANDI

Son incelemelerde, sağlık açısından riskli bulunan Gramsci marka Yu-13C model oyuncağın güvensiz olduğu kesinleşti.

Yetkili kuruluşların laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu ürünün temel güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Bu kapsamda ürünün satışı tamamen yasaklanırken, piyasadaki stokların toplatılması süreci başlatıldı.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA

Bakanlık, oyuncağın neden güvensiz kabul edildiğine dair teknik detayları paylaştı. Buna göre, ürünün olta ucunda bulunan ipin uzunluğunun 920 mm olarak limit değerin üzerinde ölçüldüğü belirtildi.

KISA KISA: AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİ?

1. Hangi oyuncak için toplatma kararı verildi? Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Gramsci marka Yu-13C model oyuncağın güvensiz olduğu tespit edilmiş ve piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir.

2. Oyuncağın toplatılma nedeni nedir? Oyuncağın olta ucunda bulunan ipin uzunluğu 920 mm olarak ölçülmüştür. Bu uzunluk, yasal limit değerlerin üzerinde olduğu için çocuklarda boğulma veya dolanma gibi ciddi güvenlik riskleri oluşturmaktadır.

3. Bu ürünü satın alanlar ne yapmalı? Ebeveynlerin söz konusu ürünü çocuklarından uzaklaştırması ve satın aldıkları yerlerle iletişime geçerek iade süreçlerini başlatması önerilir. Güvensiz ürünlerle ilgili şikayetler Bakanlığın GÜBİS platformu üzerinden iletilebilir.

