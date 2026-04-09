Çocukları bekleyen büyük risk: Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı düğmeye bastı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son duyuruda, güvenlik standartlarını karşılamayan Gramsci marka Yu-13C model oyuncağın satışının yasaklandığı belirtildi. İşte piyasadan toplatılmasına karar verilen oyuncakla ilgili merak edilenler…
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna ilan etmeye devam ediyor.
Bakanlığın GÜBİS üzerinden yaptığı son duyuruda, çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden Gramsci marka Yu-13C model oyuncakla ilgili acil toplatma kararı aldığı bilgisi yer aldı.
SATIŞI TAMAMEN YASAKLANDI
Son incelemelerde, sağlık açısından riskli bulunan Gramsci marka Yu-13C model oyuncağın güvensiz olduğu kesinleşti.
Yetkili kuruluşların laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu ürünün temel güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.
Bu kapsamda ürünün satışı tamamen yasaklanırken, piyasadaki stokların toplatılması süreci başlatıldı.