CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu tespit edilen ClubHouse ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde spor gece saatlerinde uyuşturucu partilerinin düzenlendiği spor salonunun sahibi Menderes Utku'nun WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda Utku'nun, kulübe üye yapılması talep edilen bir kadınla ilgili fotoğraf istediği, fotoğrafı gördükten sonra ise "Fıstık gibi" ifadesini kullanarak üyelik konusunda yardımcı olacağını belirttiği görüldü.

ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı.

ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 2

Soruşturma kapsamında ünlülerin uğrak mekanı olan Club- House Bebek isimli mekana da operasyon düzenlenmiş ve mekan işletmecisi Menderes Utku'nun telefonundan elde edilen materyaller operasyonun seyrini değiştirmişti.

ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 3

Utku'nun, mekâna gelen ünlü isimleri ClubHouse'nin gizli ortağı olan Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği ve Yıldırım'ın da bu isimlere ait özel görüntüleri, telefonuna kurduğu uygulamayla kayda alarak arşivlediği belirlenmişti.

ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 4

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre Soruşturmada şüpheli olan Clubhouse'un işletmecisi Menderes Utku'nun WhatsApp mesajları ortaya çıktı.

ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 5

Mesajlaşmalarda bir kadının Clubhouse'a üyelik için bir kız arkadaşını Menderes Utku'ya yönlendirip ondan yardım istediği görülüyor.

ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 6

'BAŞTAN ATSANA KIZIN RESMİNİ'
Kadın Utku'ya, "Akıllı kız. Düzgün yani" diye mesaj attığı, Utku'nun ise, "Senin gibi, bi de resim at bari" dediği görüldü.

ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 7

Karşı tarafın üye yapılmak istenen kadının fotoğrafını göndermesi üzerine ise Utku'nun, "Baştan atsana fıstık gibi kız. Okey bu" deyip Club House'un bir yöneticisinin numarasını paylaşıp üyelikte yardımcı olacağı ifade ediliyor. Utku mesajında, "Bu telefonu ona at arasın" derken karşı taraf, "Güzel bir fiyat ver bari" diyor.

ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 8

BASKIN YAPILINCA KÜFÜRLER YAĞDIRDI
Yazışmalarda aynı kadının, Clubhouse'a geçen hafta yapılan polis baskını sonrası Utku'ya "Mendom geçmiş olsun. Plaket vereceklerine arama yapıyorlar. S..... et. Bu da geçer yahu!!" dediği görülürken Utku'nun küfürle karşılık vererek, "Evet a....k bu ülkenin" dediği görüldü.

ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 9

GÜNDÜZ SPOR GECELERİ UYUŞTURUCU PARTİSİ
Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara ClubHouse için VIP üyelik hediye ettiği de belirlendi. Yıldırım'ın birçok kadınla ilgili Menderes Utku'ya gönderdiği VIP üyelik yapılmasını istediği mesajlar da ele geçirildi.

ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 10

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadınlar ifadelerinde, saat 21.00'den sonra "after parti" adı altında spor salonunda uyuşturucu partilerinin yapıldığı, kendilerinin de işyerinde çok kez uyuşturucu kullandıklarını anlattı.

Mobil uygulamalarımızı indirin