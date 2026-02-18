ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

'BAŞTAN ATSANA KIZIN RESMİNİ'

Kadın Utku'ya, "Akıllı kız. Düzgün yani" diye mesaj attığı, Utku'nun ise, "Senin gibi, bi de resim at bari" dediği görüldü.

Karşı tarafın üye yapılmak istenen kadının fotoğrafını göndermesi üzerine ise Utku'nun, "Baştan atsana fıstık gibi kız. Okey bu" deyip Club House'un bir yöneticisinin numarasını paylaşıp üyelikte yardımcı olacağı ifade ediliyor. Utku mesajında, "Bu telefonu ona at arasın" derken karşı taraf, "Güzel bir fiyat ver bari" diyor.

BASKIN YAPILINCA KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Yazışmalarda aynı kadının, Clubhouse'a geçen hafta yapılan polis baskını sonrası Utku'ya "Mendom geçmiş olsun. Plaket vereceklerine arama yapıyorlar. S..... et. Bu da geçer yahu!!" dediği görülürken Utku'nun küfürle karşılık vererek, "Evet a....k bu ülkenin" dediği görüldü.

GÜNDÜZ SPOR GECELERİ UYUŞTURUCU PARTİSİ

Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara ClubHouse için VIP üyelik hediye ettiği de belirlendi. Yıldırım'ın birçok kadınla ilgili Menderes Utku'ya gönderdiği VIP üyelik yapılmasını istediği mesajlar da ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadınlar ifadelerinde, saat 21.00'den sonra "after parti" adı altında spor salonunda uyuşturucu partilerinin yapıldığı, kendilerinin de işyerinde çok kez uyuşturucu kullandıklarını anlattı.