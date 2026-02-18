ClubHouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu tespit edilen ClubHouse ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde spor gece saatlerinde uyuşturucu partilerinin düzenlendiği spor salonunun sahibi Menderes Utku'nun WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda Utku'nun, kulübe üye yapılması talep edilen bir kadınla ilgili fotoğraf istediği, fotoğrafı gördükten sonra ise "Fıstık gibi" ifadesini kullanarak üyelik konusunda yardımcı olacağını belirttiği görüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında ünlülerin uğrak mekanı olan Club- House Bebek isimli mekana da operasyon düzenlenmiş ve mekan işletmecisi Menderes Utku'nun telefonundan elde edilen materyaller operasyonun seyrini değiştirmişti.
Utku'nun, mekâna gelen ünlü isimleri ClubHouse'nin gizli ortağı olan Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği ve Yıldırım'ın da bu isimlere ait özel görüntüleri, telefonuna kurduğu uygulamayla kayda alarak arşivlediği belirlenmişti.
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre Soruşturmada şüpheli olan Clubhouse'un işletmecisi Menderes Utku'nun WhatsApp mesajları ortaya çıktı.
Mesajlaşmalarda bir kadının Clubhouse'a üyelik için bir kız arkadaşını Menderes Utku'ya yönlendirip ondan yardım istediği görülüyor.