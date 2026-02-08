ClubHouse operasyonunun detayları ortaya çıktı! Mekan farklı tezgah aynı | Gizli çekim ağı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ilişkin dosya derinleşiyor. Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu tespit edilen ClubHouse adlı spor salonunda gündüz saatlerinde spor salonu olarak faaliyet yürütülürken, gece saatlerinde uyuşturucu partileri düzenlendiği belirlendi. Bebek Otel'de gündeme gelen "ünlülerin gizlice fotoğraflanması" yönteminin, aynı şekilde bu spor salonunda da kurulu bir takip sistemi aracılığıyla sürdürüldüğü ortaya çıktı.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ünlü isimlere otelde yaptığı takip sistemini, gizli ortağı olduğu ClubHouse isimli spor salonuna da taşıdığı ortaya çıktı.
Soruşturmanın detaylarında, "uyuşturucu kullanımına yer sağlamak" suçundan gözaltına alınan mekanın işletmecisi Menderes Utku'nun, Yıldırım'a mekana gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını gönderdiği belirlendi.
Sabah'ın haberine göre Sadece VIP üyelik kabul eden ve üye olmadan girilemeyen ünlülerin gittiği mekânda saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı, gözaltına alınan birçok kadının ise mekânda uyuşturucu kullandıklarını anlattığı öğrenildi. ClubHouse'un Bebek Otel gibi birçok bölümünün de kaçak olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu dosyasında elde edilen yeni deliller ve ifadeler sonrasında soruşturma ClubHouse Bebek isimli spor salonuna uzandı.
Bebek Otel sahibi tutuklu Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu işletmede, narkotik polisleri tarafından yapılan aramanın ardından mekânın işletmeci Menderes Utku 'uyuşturucu kullanımına yer sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı.