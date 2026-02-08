Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ünlü isimlere otelde yaptığı takip sistemini, gizli ortağı olduğu ClubHouse isimli spor salonuna da taşıdığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Sadece VIP üyelik kabul eden ve üye olmadan girilemeyen ünlülerin gittiği mekânda saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı, gözaltına alınan birçok kadının ise mekânda uyuşturucu kullandıklarını anlattığı öğrenildi. ClubHouse'un Bebek Otel gibi birçok bölümünün de kaçak olduğu öğrenildi.