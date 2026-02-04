CANLI YAYIN
Çiftlik evinde dehşet! 23 kemik bulundu | Seri katil şüphesi

Karaman'da 15 yıl önce kaybolan 19 yaşındaki Mevlüt Ozan Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl tutuklanan Kadir Sarıkavak'a ait çiftlikte yeni bir inceleme başlatıldı. Yapılan aramalarda betonun altına gömülü halde 23 adet kemik parçası bulundu. İncelemeler sonucunda kemiklerin Mevlüt Ozan Atlar'a değil, farklı kişilere ait olduğu belirlendi.

Karaman'da yaşayan Mevlüt Ozan Atlar, 2011'in Ocak ayında ortadan kayboldu. Anne Ayşe Atlar, o dönem kayıp başvurusunda bulundu ancak Mevlüt Ozan'ın izine bir türlü rastlanmadı.

2023'te soruşturmayı tekrar başlatan savcılık, Atlar'ın en son alacağını almak için çalıştığı çiftliğin sahibi Kadir Sarıkavak'ın yanına gittiğini, Atlar ve Sarıkavak arasında alacak- verecek meselesi nedeniyle husumet olduğunu, Sarıkavak'ın daha önce Atlar'ı darp ettiğini belirledi.

Bu bilgiler üzerine geçtiğimiz yıl şubat ayında gözaltına alınan Kadir Sarıkavak tutuklandı. Kadir Sarıkavak hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede her ne kadar Mevlüt Ozan Atlar'ın cesedine ulaşılamamış olsa da Sarıkavak tarafından öldürülüp cesedinin yok edilmiş olabileceği değerlendirildi.

ERKEK KEMİKLERİ

Sabah Gazetesi'nden Tolga Yanık'ın haberine göre Savcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Kadir Sarıkavak'ın sahibi olduğu Yeşildere mevkiinde bulunan çiftlikte detaylı araştırma yapıldı. Ahırın beton kısmında yapılan kazıda betonun altında 23 adet kemik ve halı parçası bulundu.

Kemiklerden ikisinde birbirleriyle uyumlu erkeğe ait DNA profiline rastlandı. Ancak Mevlüt Ozan'ın ailesinden alınan DNA örnekleri ile kemik üzerindeki izler eşleşmedi. Kemikler üzerinde Adli Tıp Kurumu'nun çalışmaları sürüyor.

İddianamede, Atlar'ın yine 2011 yılından beri kayıp olan Bekir Özkay ve Nermin Erkara'nın kaybolmasıyla ilgili şüpheli olan Mustafa M. ve Bünyamin M.'ye ait çiftlikte, sonrasında ise Sarıkavak'a ait çiftlikte çalıştığı, Bekir Özkay ve Nermin Erkara ile ilgili konuşmalar duymuş olabileceği ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğine yer verildi. Çiftlik evinde bulunan kemiklerin Bekir Özkay'a ait olup olmadığı araştırılacak.

ARAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Kadir Sarıkavak'ın telefonunda yapılan incelemelerde sık sık kanun maddelerini araştırıp okuduğu, bunlarla ilgili ekran görüntüsü alıp bu tür videoları telefonuna indirdiği belirlendi.

'Şüpheden sanık yararlanır' maddesini araştırdığı, bir şahsın eşini öldürdüğü ve tutuklandığı ancak cesedin bulunmaması nedeniyle beraat ettiğine yönelik içeriğin yer aldığı bir videoyu telefonuna indirdiğini belirlendi.

Ayrıca 'İfade verirken nelere dikkat etmelisiniz' şeklinde video içeriklerine rastlandı. Kadir Sarıkavak ifadesinde, bu tür videoların hoşuna gittiğini, okumak için indirdiğini söylediği belirtildi.

