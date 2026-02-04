Çiftlik evinde dehşet! 23 kemik bulundu | Seri katil şüphesi
Karaman'da 15 yıl önce kaybolan 19 yaşındaki Mevlüt Ozan Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl tutuklanan Kadir Sarıkavak'a ait çiftlikte yeni bir inceleme başlatıldı. Yapılan aramalarda betonun altına gömülü halde 23 adet kemik parçası bulundu. İncelemeler sonucunda kemiklerin Mevlüt Ozan Atlar'a değil, farklı kişilere ait olduğu belirlendi.
Karaman'da yaşayan Mevlüt Ozan Atlar, 2011'in Ocak ayında ortadan kayboldu. Anne Ayşe Atlar, o dönem kayıp başvurusunda bulundu ancak Mevlüt Ozan'ın izine bir türlü rastlanmadı.
2023'te soruşturmayı tekrar başlatan savcılık, Atlar'ın en son alacağını almak için çalıştığı çiftliğin sahibi Kadir Sarıkavak'ın yanına gittiğini, Atlar ve Sarıkavak arasında alacak- verecek meselesi nedeniyle husumet olduğunu, Sarıkavak'ın daha önce Atlar'ı darp ettiğini belirledi.
Bu bilgiler üzerine geçtiğimiz yıl şubat ayında gözaltına alınan Kadir Sarıkavak tutuklandı. Kadir Sarıkavak hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede her ne kadar Mevlüt Ozan Atlar'ın cesedine ulaşılamamış olsa da Sarıkavak tarafından öldürülüp cesedinin yok edilmiş olabileceği değerlendirildi.
ERKEK KEMİKLERİ
Sabah Gazetesi'nden Tolga Yanık'ın haberine göre Savcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Kadir Sarıkavak'ın sahibi olduğu Yeşildere mevkiinde bulunan çiftlikte detaylı araştırma yapıldı. Ahırın beton kısmında yapılan kazıda betonun altında 23 adet kemik ve halı parçası bulundu.