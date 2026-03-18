CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Cani kocadan kan donduran itiraf! Eşinin cesediyle 1,5 ay aynı evde yaşamış

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Maltepe'de 7 yıldır süren karanlık düğüm, mutfaktaki kan izleriyle çözüldü. 2019'da kaybolan Khurriyat Tursunboeva'nın, eşi Ersin Y. tarafından vahşice öldürüldüğü, özel ekibin titiz çalışmasıyla kanıtlandı. Köşeye sıkışan cani kocanın itirafları kan dondurdu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatı sonrası raflarda kalan eski kayıp dosyalarını yeniden incelemeye aldı. Bu kapsamda ekipler, Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'dan (36) 2019 yılından bu yana haber alamayan ablası Sevara Zakhıdova'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı kayıp başvurusunu tekrar ele aldı.

İstanbul Maltepe'de Temmuz 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'yı (36) öldüren eşi Ersin Y.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada, Tursunboeva'nın ülkeden çıkış yaptığına dair bir veri olmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun da o tarihlerde Türkiye'de aktif olduğu tespit edildi.

Tursunboeva'nın ablasının da çiftin arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre Cani koca Ersin Y. ifadesinde; 3 Temmuz 2019 tarihinde evde tartıştıklarını ve eşinin kafasına merdane ile vurduğunu belirterek "Vurduktan sonra kafasını önce mutfak tezgâhındaki mermere çarptı, ardından da mutfağın zeminine vurdu. Çok kan kaybetti, orada öldü. Aynı gün ailemi arayıp eşimin ülkesine döndüğünü, çocukları almalarını söyledim" dedi.

1.5 AY EVDE SAKLADIM

Şüpheli, ifadesinin devamında "Gebze tarafında çocukları anne ve babama teslim ettikten sonra evde tek başıma yaşamaya devam ettim. "Yaklaşık 1.5 ay boyunca cesedi evde sakladım. Kokmaya başlayınca da üzerine önce toprak, sonra da kireç döktüm. Koku artınca 3 parça halinde çöp poşetine koydum ve evime yakın mesafedeki çöp konteynerlerine attım. Yaklaşık 1-2 ay sonra da Gürcistan'a gittim. 6 yıldır orada yaşıyorum. Eşimi öldürmek istemedim. Olay sonrası korktuğum için kimseye de haber vermedim" dedi.

Cumhuriyet savcısı, Ersin Y.'yi "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hâkimlik, şüpheli Ersin Y.'yi "kasten öldürme" suçundan tutukladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin