Cani kocadan kan donduran itiraf! Eşinin cesediyle 1,5 ay aynı evde yaşamış

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 08:19 Son Güncelleme: 18 Mart 2026 08:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Maltepe'de 7 yıldır süren karanlık düğüm, mutfaktaki kan izleriyle çözüldü. 2019'da kaybolan Khurriyat Tursunboeva'nın, eşi Ersin Y. tarafından vahşice öldürüldüğü, özel ekibin titiz çalışmasıyla kanıtlandı. Köşeye sıkışan cani kocanın itirafları kan dondurdu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatı sonrası raflarda kalan eski kayıp dosyalarını yeniden incelemeye aldı. Bu kapsamda ekipler, Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'dan (36) 2019 yılından bu yana haber alamayan ablası Sevara Zakhıdova'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı kayıp başvurusunu tekrar ele aldı.

İstanbul Maltepe'de Temmuz 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'yı (36) öldüren eşi Ersin Y.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada, Tursunboeva'nın ülkeden çıkış yaptığına dair bir veri olmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun da o tarihlerde Türkiye'de aktif olduğu tespit edildi.

Tursunboeva'nın ablasının da çiftin arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığını söyledi.