Can pazarında facia! Araçların alev topuna döndüğü kazada 3 kişi yanarak öldü

Dehşete düşüren kazanın adresi Karabük'ün Eflani ilçesi oldu. İki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi araçta yanarak hayatını kaybetti. 5 kişinin de yaralandığı olayda araçlar resmen küle döndü. Kaza sonrası alev topuna dönen otomobillerin yandığı anlar ise cep telefonuna yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA