Viral Galeri Viral Tıkla Can pazarında facia! Araçların alev topuna döndüğü kazada 3 kişi yanarak öldü

Can pazarında facia! Araçların alev topuna döndüğü kazada 3 kişi yanarak öldü

Dehşete düşüren kazanın adresi Karabük'ün Eflani ilçesi oldu. İki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi araçta yanarak hayatını kaybetti. 5 kişinin de yaralandığı olayda araçlar resmen küle döndü. Kaza sonrası alev topuna dönen otomobillerin yandığı anlar ise cep telefonuna yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 04.09.2025 20:33 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:28
Can pazarında facia! Araçların alev topuna döndüğü kazada 3 kişi yanarak öldü
Can pazarında facia! Kazada 3 kişi yanarak öldü

Karabük'ün Eflani ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Dehşete düşüren kazadan ise acı haber geldi.

Can pazarında facia! Kazada 3 kişi yanarak öldü

Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Daday karayolu Karlı köyü mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı.

Can pazarında facia! Kazada 3 kişi yanarak öldü

Araç içerisinde sıkışan 3 kişi yanarak feci şekilde can verdi. Faciada 5 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine durum ekiplere bildirildi.

Can pazarında facia! Kazada 3 kişi yanarak öldü

Olay yerine Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

SON DAKİKA