Bülent Serttaş'tan 18 yaşına giren oğluna servet değerinde hediye!

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 09:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen 3 çocuk babası Bülent Serttaş, 18 yaşına girerek reşit olan ve ehliyetini alan oğlu Emir Serttaş'a özel bir sürpriz hazırladı. "En büyük zenginliğim çocuklarım" ünlü ismin evladına yaptığı jest ağızları açık bıraktı.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Bülent Serttaş, hem müzik kariyeri hem de örnek aile yaşantısıyla gündemde.

2002 yılında Selvi Yılmaz ile dünyaevine giren ünlü sanatçının Bahadır, Emir ve Miray adlarında üç çocuğu bulunuyor.

BABADAN OĞULA TOGG HEDİYESİ Serttaş, son olarak 18 yaşına giren oğlu Emir'e aldığı hediye ile adından söz ettirdi. Ünlü türkücünün tercihi ise yerli ve milli otomobil TOGG oldu. Elektrikli T10F modelini satın alan Serttaş'ın, araca özel plaka da yaptırdığı öğrenildi.

Oğlunun mutluluğu karşısında duygulanan sanatçı, "En büyük zenginliğim çocuklarım. Onların mutluluğu benim mutluluğum" sözleriyle aileye verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.