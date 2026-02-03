Bolu’da dehşet dolu anlar! Küçük kızları çocuk parkında darp ettiler

Bolu'da okul çıkışı evlerine gitmek isteyen ortaokul öğrencisi kız çocukları, kendilerinden yaşça büyük bir kız grubu tarafından parkta sıkıştırılarak darp edildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan dehşet anlarında bir öğrenci darp raporu aldı. Olayın ardından polis ekipleri, saldırıya karışan çocuklar hakkında işlem başlattı.

Dehşete düşüren olay, 8 Ocak tarihinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan Canip Baysal Ortaokulu çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışında evlerine gitmekte olan kız öğrencilerin, okulla ilişiği bulunmadığı öğrenilen 15-16 yaşlarındaki bir kız grubu tarafından önleri kesildi.

İddiaya göre şüpheliler, ortaokul öğrencilerinden zorla para istedi. Taleplerine olumsuz yanıt alan grup, küçük yaştaki kız çocuklarını okulun yakınındaki bir parka götürdü.

DAKİKALARCA DARP ETTİLER Parkta sıkıştırdıkları öğrencilere saldıran grup, kız çocuklarını saçlarından sürükleyerek dakikalarca darp etti. O anlar ise saldırgan grup tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde küçük çocukların acımasızca darp edildiği ve sürüklendiği anlar yer aldı.