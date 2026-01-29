Beyoğlu'nda baba dehşeti! Önce oğluna sonra kendine sıktı

Dayısının bu sözlerini ciddiye almadığını ifade eden Meral P., olaydan bir saat önce Tamer Kaya'nın annesi Süreyya K.'yı aradığını ve intihar edeceğini söylediğini, bunun üzerine annesinin kendisine evi kontrol etmesini istediğini söylediğini belirtti. Dayısının yaşadığı eve gelen Meral P., kapının arkadan kilitli olduğunu fark ettiğini, camdan bir kişiyi içeriye soktuğunda ise olayı öğrendiğini söyledi.

'BABA OĞLUNUN BU HALİNE DAYANAMADI'

Uğur Kaya'nın halası Süreyya K., "Şizofreni değildi, sadece madde alıyordu. Babası da madde aldığı için bunalıma girdi. Bıraktırmaya çalıştı. Biz 6 aydır, gece gündüz onun başını bekledik. 5 dakika hava almaya gidiyor, zombi gibi geliyor. Babası dayanamadı; 'Oğlum kendimi de seni de vuracağım.' dedi. 'Yapma bunu. Ya köye döneceğiz, ya da ikimizi de götüreceğim.' dedi. Ben saat 3'ü çeyrek geçe gittim. Çocuğun yemeğini yedirdim, ilaçlarını verdim. İşe 4'te gidiyorum. Gitmeden önce '5 dakika sonra tekrar geri geleceğim' dedim. İşe gittim, saat 6'da kardeşim beni aradı. 'Abla bu yine çok içmiş, gel.' dedi. Bende müdürüme söyledim ve geri geldim. Bir baktım kapı kilitliydi zaten öldürmüştü. Sizden tek isteğim; lütfen ayaklanın gençlerimiz gidiyor. Aileler batıyor, içimiz yanıyor. Bunu önlemini alsınlar, gençlerimiz bitti" dedi.