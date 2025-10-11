Beşiktaş'ta 2. Cengiz operasyonu! Fenerbahçe'den 1 isim daha gündemde
Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den alınan Cengiz Ünder'i kendine getiren isim oldu. Yıldız oyuncudaki eskiye dönüş sinyalleri yönetimde, teknik ekip ve taraftarlar arasında büyük sevinç yaşattı. Ünder gibi sarı lacivertli takımın yedek kulübesinden çıkamayan başka bir milli yıldızın da ismini veren Sergen hoca, devre arasında 2. Cengiz operasyonunu bitirmeyi hedefliyor.
Giriş Tarihi: 11.10.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:20