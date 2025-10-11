Viral Galeri Viral Tıkla Beşiktaş'ta 2. Cengiz operasyonu! Fenerbahçe'den 1 isim daha gündemde

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den alınan Cengiz Ünder'i kendine getiren isim oldu. Yıldız oyuncudaki eskiye dönüş sinyalleri yönetimde, teknik ekip ve taraftarlar arasında büyük sevinç yaşattı. Ünder gibi sarı lacivertli takımın yedek kulübesinden çıkamayan başka bir milli yıldızın da ismini veren Sergen hoca, devre arasında 2. Cengiz operasyonunu bitirmeyi hedefliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.10.2025 15:19 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:20
Beşiktaş, Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanını 13 yaptı ve milli araya 6.sırada girdi.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, milli ara sonrası oynanacak olan Gençlerbirliği'ni maçını kayıpsız atlatmayı hedefliyor.
Tecrübeli teknik adam, takımdaki eksikliklerin kapatılması adına günde çift idman yaparak hazırlıkları sürdürüyor.
Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta öte yandan devre arası transfer dönemi için de planlamalar tüm hızıyla devam ediyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Beşiktaş, ezeli rakibinden bir ismi daha gündemine aldı.
