Bebek Otel’de fuhuş ve kumar partileri! Arif Altunbulak tek tek anlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ile otel çalışanı Mehmet Çobanoğlu, cezaevinden verdikleri dilekçelerle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Altunbulak, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen iş insanlarını, holding patronları ve ünlü isimleri sistematik biçimde takip ettiğini ve kimlerin ne zaman ve kiminle geldiğini özel olarak sorguladığını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu, fuhuş ve kumar soruşturması kapsamında Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'in, VIP uyuşturucu partileri, fuhuş organizasyonları ve kumar faaliyetlerinin merkezi haline getirildiği iddiaları itiraflarla somutlaştı.

Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ile Yıldırım'ın rezidansında krupiyelik yapan Mehmet Çobanoğlu cezaevinden verdikleri dilekçelerle itirafçı oldu.

OTELE GELENLERİ KAYIT ALTINA ALDILAR

Sabah'ın haberine göre Altunbulak, Yıldırım'ın otele gelen işadamları, holding patronları ve ünlü isimleri sistematik biçimde takip ettiğini, otel kameralarına cep telefonundan anlık erişim sağladığını, kimlerin ne zaman ve kiminle geldiğini özel olarak sorguladığını anlattı.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞ PARTİLERİ!

Altunbulak ayrıca Mahmut Uğur Ziylan'ın otelde 9 kez kalarak uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediğini belirtti.

KUMARIN OYNANDIĞI ANA VE DEFTERE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yıldırım'ın 10 yıllık çalışanı Mehmet Çobanoğlu da savcılığa itiraf dolu ifade verdi. İfadeye ek olarak kumarın oynandığı ana ve deftere ait görüntüler ortaya çıktı.

ÇALIŞANI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Bebek Otel'e baskın yapıldığı gün Muzaffer Yıldırım'ın evinden deliller yok etmek adına temizlik yapıldığını itiraf eden Çobanoğlu, "Ben hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım. Aramadan önce göstermiş olduğunuz kamera görüntüsündeki poker masasını aşağı indirdiğimi kabul ediyorum. Bu masada Muzaffer Yıldırım ve 10 arkadaşı poker oynardı. Ben delil karartmak için bu masayı aşağı indirmedim. Arama esnasında poker masasının yerini söylememe nedenim korktuğum içindi, bana verilen görev neticesinde ben bu eylemi gerçekleştirdim." dedi.

GÜNDE 7 SAATLİK KUMAR MESAİSİ

Muzaffer Yıldırım ve kumar arkadaşlarına oyun esnasında içki, yiyecek ve çay servisi yaptığını bezen bahşiş aldığını söyleyen çalışan, haftada 2 ile 4 gün arasında oyun oynandığını söyledi.

Oyun sıklıkların mevsimlere göre değiştiğine dikkat çeken Çobanoğlu, "Yaz mevsiminde ise kışa göre daha az sayıda oyun oynanırdı. Oyun bazen 4 saat bazen de 7 saat sürerdi. Oyun esnasında herkesin önünde poker çipleri olur, kağıtlar dağıtılır ellerine göre oyuna girerlerdi. Bazen oyuna girilmez bazen de "rest" kelimesi söylenirdi, o esnada "blöf" kelimesi sıklıkla kullanılırdı. Kendi aralarında alacak verecek rakamlarını deftere yazarlardı." dedi.

KUMAR ARKADAŞLARININ LİSTESİ

Kumar düzenini bir bir anlatan çalışan, arama esnasında kumar defterini aşağı indirme sebebi olarak patronu Muzaffer Yıldırım'dan korkması olduğunu söyledi.

Yıldırım gözaltına alındığında arkadaşlarının hem maç izlemek hem de maçtan sonra poker oynamak için toplandığı söyledi.

Çobanoğlu'na Kamil Akyıldız (Transmetro Gümrük Müşavirliği), Daryo Kebudi (Escar Turizm), Ferit Baltacıoğlu (House Cafe), Selim Anter(İş Adamı), İslam Ekşi (İş Adamı), Tuğrul Gültekin (Otel Sahibi) ve Ömer Bayraktar'ın (Rusya'da tekstil işleriyle uğraşır) kim olduklarını sordu. Çobanoğlu, "Bu kişiler Muzaffer Yıldırım'ın davetlisi olarak evindeydi, poker oynayacaklardı. Bu kişiler Muzaffer Yıldırımın evine haftada 2-3 kez gelip poker oynardı." cevabını verdi.

KUMAR DEFTERİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılık, Çobanoğlu'na, Muzaffer Yıldırım'ın evinde bulunan, içinde isim ve rakamlar yazan mavi kapaklı defteri sordu.

Defterde yazan "03/01/2026 tarihli İslam +243.000, Selim +10.000, Papi +81.000, Mizo -214.300, Toro -27.500, Ömer -90.000" şeklindeki not dikkat çekti.

Çobanoğlu, "Kendi aralarında nakit para alışverişi olmadığı için bu şekil notlar alınırdı" şeklinde cevap verdi.

YILIN ÜÇTE BİRİ KUMAR OYNAYARAK GEÇTİ

Savcılık tarafından yapılan çalışmada, 2025 yılı Şubat ayında 12 gün, 2025 yılı Mart ayında 16 gün, 2025 yılı Nisan ayında 12 gün, 2025 yılı Mayıs ayında 6 gün, 2025 yılı Haziran ayında 8 gün, 2025 yılı Temmuz ayında 7 gün, 2025 yılı Ağustos ayında 10 gün, 2025 yılı Eylül ayında 12 gün,

2025 yılı Ekim ayında 11 gün, 2025 yılı Kasım ayında 9 gün, 2025 yılı Aralı ayında ise 9 gün olmak üzere 11 ay içerisinde tam 112 kez kumar oynadıkları tespit edildi.

RUS, İTALYAN, AMERİKAN...

Sırada ise Muzaffer Yıldırım'ın evine gelen kadınlar hakkında bilgiler vardı Çobanoğlu, "Muzaffer Yıldırım'ın evine gelen kadınları anlatacak olursam, Rus sevgilisi Maria, İtalyan sevgilisi, Amerikan sevgilisini gördüm. Ancak bu kişilere de uyuşturucu madde vermedim. Muzaffer Yıldırım kızlarla geldiklerinde ben görevimi yapıp evden çıkardım." dedi.

