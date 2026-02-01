Bebek Otel’de fuhuş ve kumar partileri! Arif Altunbulak tek tek anlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ile otel çalışanı Mehmet Çobanoğlu, cezaevinden verdikleri dilekçelerle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Altunbulak, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen iş insanlarını, holding patronları ve ünlü isimleri sistematik biçimde takip ettiğini ve kimlerin ne zaman ve kiminle geldiğini özel olarak sorguladığını anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu, fuhuş ve kumar soruşturması kapsamında Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'in, VIP uyuşturucu partileri, fuhuş organizasyonları ve kumar faaliyetlerinin merkezi haline getirildiği iddiaları itiraflarla somutlaştı.
Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ile Yıldırım'ın rezidansında krupiyelik yapan Mehmet Çobanoğlu cezaevinden verdikleri dilekçelerle itirafçı oldu.
OTELE GELENLERİ KAYIT ALTINA ALDILAR
Sabah'ın haberine göre Altunbulak, Yıldırım'ın otele gelen işadamları, holding patronları ve ünlü isimleri sistematik biçimde takip ettiğini, otel kameralarına cep telefonundan anlık erişim sağladığını, kimlerin ne zaman ve kiminle geldiğini özel olarak sorguladığını anlattı.
UYUŞTURUCU VE FUHUŞ PARTİLERİ!
Altunbulak ayrıca Mahmut Uğur Ziylan'ın otelde 9 kez kalarak uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediğini belirtti.
KUMARIN OYNANDIĞI ANA VE DEFTERE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Yıldırım'ın 10 yıllık çalışanı Mehmet Çobanoğlu da savcılığa itiraf dolu ifade verdi. İfadeye ek olarak kumarın oynandığı ana ve deftere ait görüntüler ortaya çıktı.