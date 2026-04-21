Batarya değişimi için teknik servise gitmeye son: Akıllı telefon üretiminde kurallar yeniden yazılıyor

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 14:19 Son Güncelleme: 21 Nisan 2026 15:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesiyle akıllı telefonlarda bir devir kapanıyor. 18 Şubat 2027 itibarıyla satışa sunulacak yeni telefonlarda değiştirilebilir batarya zorunlu hale gelecek. Teknik servis zorunluluğunu bitirecek bu kararın dünya geneline yayılması bekleniyor.





Avrupa Birliği'nin (AB), çevre ve sürdürülebilirlik politikalarının önemli bir parçası olarak değerlendirilen ve 2023 yılında onaylanan Batarya Yönetmeliği ile kademeli bir geçiş süreciyle bataryaların çevreye olumsuz etkisi azaltılırken daha sürdürülebilir bir kullanım döngüsü oluşturulması hedefleniyor.

Elektronik atığın azaltılması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasının sağlanmasının amaçlandığı yeni kurallarla, cihazların kullanım ömrünün uzatılması ve tüketicilerin ürünlerini daha uzun süre daha düşük maliyetle kullanabilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda "kullan at" modelinden uzaklaşılarak tamir edilebilirlik, yeniden kullanım ve geri dönüşümü esas alan daha sürdürülebilir bir üretim ve tüketim sistemi kurulması amaçlanıyor.

Kademeli geçiş sürecinin ilk adımı 2025 yılında atılırken, bu tarihten itibaren AB'de satılan akıllı telefonlar için daha sıkı dayanıklılık ve tamir edilebilirlik kriterleri uygulanmaya başlandı.

KULLANICILAR BATARYALARI KENDİLERİ DEĞİŞTİREBİLECEK Üreticilere, yedek parçaları ürün modelinin AB pazarındaki satışının sona ermesinden itibaren en az 7 yıl boyunca erişilebilir kılma, tamir kılavuzlarını erişilebilir hale getirme ve bağımsız tamir hizmetlerini engellememe yükümlülükleri getirildi. Ayrıca bataryalar için en az 800 şarj döngüsünden sonra dahi başlangıç kapasitesinin yüzde 80'inin korunması şartı getirildi.