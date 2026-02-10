Baskın değil soygun! Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü

Yine görüntülerde, paranın içinde bulunduğu çantanın, diğer suç unsurlarıyla polis aracına konulduğu görüldü. Şüphelilerden Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı Sefa A.'nın şüphelilerle birlikte ekip otosuyla Kumpkapı Karakolu'na gittikleri, burada çantadaki paranın yapılan sayımında 190 bin euro ve 190 bin dolar olduğu tespit edildi.

AVUKAT BAŞROLDE



Sabah'ın haberine göre polisler, Fatih'te Ahmet E. isimli bir şahsa ait döviz bürosunun ofisine girdi. Arama esnasında ise anlaşmalı oldukları iddia edilen Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı Sefa A. isimli kişiler hazır bulunduruldu. 400 bin dolar ile 300 bin euro olan çantaya el konuldu.

TUTUKLANDILAR



Yapılan incelemelerde uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin bulunduğu çöp kovasının bir süre önce temizlikçi tarafından boşaltılarak atıldığı görüldü.

Arama anına kadar bu kısma kimsenin girmediği, bu nedenle şüphelilerden avukat Oğuzhan Kan tarafından söz konusu maddenin arama esnasında konulduğu saptandı. Avukat Oğuzhan Kan ve bir polis tutuklandı. Paralar sahibine iade edildi, soruşturma ise sürüyor.