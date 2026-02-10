CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Baskın değil soygun! Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da bir döviz bürosuna yönelik polis baskınında skandal ortaya çıktı. Aramada görev alan bazı polislerin usulsüzlük yaptığı ve para çaldığı belirlendi. Döviz bürosu sahibinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma derinleştirilirken, baskına katılan polislerin aramanın ardından bürodan yüklü miktarda paranın kaybolduğu tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklandı.

Baskın değil soygun! Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü 1

Aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı, bu kez polisleri usulsüzlük yaparken yakaladı.

Baskın değil soygun! Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü 2

İstanbul'da Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 polis memuru, bir döviz bürosunun ofisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını iddia ederek savcılıktan arama kararı talebinde bulundu. Talebi kabul eden savcılık, Şişli'de değil de Fatih ilçesinde arama yaptığını fark ettiği polisleri yakın markaja aldı.

Baskın değil soygun! Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü 3

Hedeflerindeki döviz bürosunun ofisine baskın yapan polisler, uyuşturucu olabileceği düşünülen 2 kilogram madde, 400 bin dolar ve 300 bin euroya el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, maddelerin uyuşturucu çıkmaması üzerine serbest kaldı ancak polislerin iade ettiği paradan yaklaşık 31 milyon lira eksik çıktı. Polislerin parayı uhdelerine geçirdikleri kamera kayıtlarıyla ortaya çıkınca savcılık harekete geçti ve 1'i avukat, 1'i polis 2 şüpheli tutuklandı.

Baskın değil soygun! Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü 4

KARAKOLDA PARA EKSİK ÇIKTI

Aramaya ilişkin kayıtları inceleyen savcılık, avukat ve polis memurlarının birçok şüpheli hareketini saptadı. Görüntülerde, şüpheli Avukat Kan'ın elinde eldiven ve çantasıyla maddenin bulunduğu yere birçok kez girip çıktığı, daha sonra da aramaya eldivensiz devam ettiği görüldü.

Baskın değil soygun! Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü 5

Kamera görüntülerinde Avukat Oğuzhan Kan'ın, polislerle sözde uyuşturucu maddenin bulunduğu kısma geçtiği, şüpheli polis memuru Yusuf'un uyuşturucu olduğu iddia edilen maddeleri bularak polis memuru Vasfi'ye getirdiği yer aldı.

Baskın değil soygun! Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü 6

Yine görüntülerde, paranın içinde bulunduğu çantanın, diğer suç unsurlarıyla polis aracına konulduğu görüldü. Şüphelilerden Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı Sefa A.'nın şüphelilerle birlikte ekip otosuyla Kumpkapı Karakolu'na gittikleri, burada çantadaki paranın yapılan sayımında 190 bin euro ve 190 bin dolar olduğu tespit edildi.

Baskın değil soygun! Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü 7

AVUKAT BAŞROLDE

Sabah'ın haberine göre polisler, Fatih'te Ahmet E. isimli bir şahsa ait döviz bürosunun ofisine girdi. Arama esnasında ise anlaşmalı oldukları iddia edilen Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı Sefa A. isimli kişiler hazır bulunduruldu. 400 bin dolar ile 300 bin euro olan çantaya el konuldu.

Baskın değil soygun! Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü 8

TUTUKLANDILAR

Yapılan incelemelerde uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin bulunduğu çöp kovasının bir süre önce temizlikçi tarafından boşaltılarak atıldığı görüldü.

Baskın değil soygun! Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü 9

Arama anına kadar bu kısma kimsenin girmediği, bu nedenle şüphelilerden avukat Oğuzhan Kan tarafından söz konusu maddenin arama esnasında konulduğu saptandı. Avukat Oğuzhan Kan ve bir polis tutuklandı. Paralar sahibine iade edildi, soruşturma ise sürüyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin