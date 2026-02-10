Baskın değil soygun! Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü
İstanbul'da bir döviz bürosuna yönelik polis baskınında skandal ortaya çıktı. Aramada görev alan bazı polislerin usulsüzlük yaptığı ve para çaldığı belirlendi. Döviz bürosu sahibinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma derinleştirilirken, baskına katılan polislerin aramanın ardından bürodan yüklü miktarda paranın kaybolduğu tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklandı.
Aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı, bu kez polisleri usulsüzlük yaparken yakaladı.
İstanbul'da Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 polis memuru, bir döviz bürosunun ofisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını iddia ederek savcılıktan arama kararı talebinde bulundu. Talebi kabul eden savcılık, Şişli'de değil de Fatih ilçesinde arama yaptığını fark ettiği polisleri yakın markaja aldı.
Hedeflerindeki döviz bürosunun ofisine baskın yapan polisler, uyuşturucu olabileceği düşünülen 2 kilogram madde, 400 bin dolar ve 300 bin euroya el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, maddelerin uyuşturucu çıkmaması üzerine serbest kaldı ancak polislerin iade ettiği paradan yaklaşık 31 milyon lira eksik çıktı. Polislerin parayı uhdelerine geçirdikleri kamera kayıtlarıyla ortaya çıkınca savcılık harekete geçti ve 1'i avukat, 1'i polis 2 şüpheli tutuklandı.
KARAKOLDA PARA EKSİK ÇIKTI
Aramaya ilişkin kayıtları inceleyen savcılık, avukat ve polis memurlarının birçok şüpheli hareketini saptadı. Görüntülerde, şüpheli Avukat Kan'ın elinde eldiven ve çantasıyla maddenin bulunduğu yere birçok kez girip çıktığı, daha sonra da aramaya eldivensiz devam ettiği görüldü.
Kamera görüntülerinde Avukat Oğuzhan Kan'ın, polislerle sözde uyuşturucu maddenin bulunduğu kısma geçtiği, şüpheli polis memuru Yusuf'un uyuşturucu olduğu iddia edilen maddeleri bularak polis memuru Vasfi'ye getirdiği yer aldı.