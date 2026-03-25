Barış Alper Yılmaz'dan peş peşe yatırım hamlesi: Büyükada'da dev ortaklık

Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 15:23

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, yeşil sahalardaki başarısını iş dünyasına da taşıdı. Geçtiğimiz günlerde 175 milyon TL değerindeki gayrimenkul yatırımıyla gündeme gelen genç yıldız, bu kez rotasını turizme çevirdi. Yılmaz, Büyükada'da faaliyet gösteren 4 yıldızlı tarihi bir otele ortak oldu.

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla kariyerinin zirvesini yaşayan Barış Alper Yılmaz, saha dışındaki hamleleriyle de adından söz ettiriyor. Genç yıldız, kazancını gayrimenkul ve turizm sektöründe değerlendirerek geleceğini inşa etmeye başladı.

Rekor Yatırım: 175 Milyonluk Evden Sonra Yeni Rota Turizm Kısa süre önce 175 milyon TL değerinde lüks bir konut satın alarak gündeme oturan Yılmaz, yatırım zincirine bir yenisini daha ekledi.

4 YILDIZLI TARİHİ BİR OTELE ORTAKLIK 25 yaşındaki milli futbolcu, rotasını İstanbul'un turizm merkezi Büyükada'ya çevirdi.

Takvim'de yer alan habere göre, başarılı futbolcu Büyükada'da bulunan 4 yıldızlı tarihi bir otele ortak oldu.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Barış Alper, sergilediği performansla parmak ısırtıyor. ⚽10 Gol ⚽14 Asist olmak üzere toplamda 24 gole doğrudan katkı sağlayarak kariyerinin en skorer dönemine imza attı.