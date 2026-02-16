Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle bu akşam atv’de! Kalpleri parçalayan veda
atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, dramatik hikâyesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Nikah masasında patlayan silahın ardından Ali ve Rosa'nın hayatı altüst olur. İhanet şüphesi, gizlenen gerçekler ve iki aile arasında büyüyen hesaplaşma, imkânsız bir aşka ağır bir sınav yaşatır.
Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.
2.BÖLÜM ÖZETİ:
Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır.
Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.
Rosa'nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır.
İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.