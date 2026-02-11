Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi Serdar Sertçelik'ten itiraf: Kaçmamı emniyet müdürü söyledi
Ankara Emniyeti'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun ardından ev hapsindeyken yurt dışına firar eden örgütün iki numarası Serdar Sertçelik, Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İfadesi alınan Sertçelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın FETÖVARİ kumpas olarak nitelendirdiği soruşturmayla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü polisleri, organize suç örgütünün 2 numaralı ismi olduğu belirtilen Serdar Sertçelik'i 6 Ekim'de KKTC'den Türkiye'ye getirerek gözaltına almış, M7 koduyla gizli tanık yapılan Sertçelik, ev hapsindeyken 9 kez evinden çıkmış, bu ihlallerden birinde ise Ece Ronay ile birlikte gittiği çorbacıda bacağından silahla vurulmuştu. Sertçelik daha sonra ayağındaki elektronik kelepçeyle yurt dışına kaçmıştı.
Sertçelik, firardayken de Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşme kayıtlarını sosyal medyadan yayınlamıştı. Yayınlarda Demircan'ın gizli tanığı tekrar Türkiye'ye getirmeye çalıştığı, ek ifadesini almak istediği ve birçok siyasi isimle ilgili ifade vermesi için ikna etmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma sonrasında Sertçelik'in firar etmesine göz yuman ve işbirliği yapan Ankara Emniyet Müdür yardımcısı Murat Çelik ve Organize Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan'ın aralarında bulunduğu 4 polis tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya skandalla ilgili "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz. Kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" demişti.
CEP TELEFONU BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE OPERASYON
Sabah'ın haberine göre geçen Aralık ayında gizli tanık Serdar Sertçelik'e ait olduğu iddia edilen ve Ankara'da bir avukatın ofisinin önüne bırakılan cep telefonundaki WhatsApp yazışmalarından yeni bir soruşturma açılarak 9 kişi gözaltına alınmıştı. Bu gelişmenin ardından Macaristan'da bulunan Serdar Sertçelik, 26 Ocak'ta Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Sertçelik'in ilk ifadesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı. İfade de FETÖVARİ kumpasın detayları ortaya çıktı.
"POLİSLERİN AZMETTİRMESİYLE YURTDIŞINA KAÇTIM"
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyon olduğunda KKTC'de olduğunu ve Türkiye'ye dönemin Ankara Emniyet Müdür yardımcısı Murat Çelik tarafından telefonla çağrıldığını anlatan Serdar Sertçelik "Murat Çelik facetime üzerinden aradı. Seninle ilgili dosyada bişey yok. Sadece sana birkaç soru soracağız. Buraya geldiğinde avukatın huzurunda sorarız, istediğin şekilde cevap verirsin dedi.