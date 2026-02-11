Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi Serdar Sertçelik'ten itiraf: Kaçmamı emniyet müdürü söyledi

AĞABEYİMLE TEHDİT EDİP KUMPAS İFADESİ ALMAK İSTEDİLER Serdar Sertçelik, 2024 yılında bazı siyasilere yönelik ifade vermesinin istendiğine dair Organize Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan ile aralarında geçen ses kayıtlarına ilişkin de kendisinin tehdit edilerek hukuk dışı ifadeler vermeye zorlandığını kaydetti.

Sertçelik "Şevket Demircan ağabeyim gözaltındayken facetime üzerinden beni arayıp, eğer gelmezsen ağabeyin tutuklanır, bana bir söz ver. Benim sözümden çıkmayacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Yoksa abin tutuklanacak dedi. Hukuka aykırı teklifleri ağabeyim gözaltındayken kabul ettim. Bu aşamadan sonra kayıt almaya karar verdim. Hukuka aykırı konuşmaları ve bana dayattıkları şeyleri ispatlamak amacıyla kayıt altına aldım" dedi.

Sertçelik sorgulanırken anlattığı bazı ifadelerin de tutanağa geçirilmediğini belirtti. Bunlar Serdar Sertçelik ve avukatları tarafından ifadesinin sonuna el yazısı ile eklenip imzalandı.