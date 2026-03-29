Aydın’ı sel aldı, ev ve iş yerlerini su bastı: “Buralar deniz gibi”

Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 14:49 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Aydın'da dün başlayan sağanak yağış nedeniyle Söke ilçesindeki Kisir Çayı taştı. Bölgede meydana gelen taşkınlar mahallelere kadar ulaşırken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerinden çıkamayan vatandaşları AFAD ekipleri lastik botla kurtardı. Mahalle sakinleri ise, "Su içinde kaldık. Buralar deniz gibi oldu" diyerek taşkının boyutunu gözler önüne serdi.

Aydın'ın İncirliova ve Söke ilçelerinde etkili olan sağanak yağış günlük hayatı adeta felç etti.

KİSİR ÇAYI TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA Kentte dün başlayan sağanak nedeniyle Söke ilçesindeki Kisir Çayı'nda taşma meydana geldi.

Taşkın suları Kisir Mahallesi'ne ulaştı, bazı ev, iş yerleri ve hayvan damlarını su bastı. Mahalle mezarlığında da sular nedeniyle hasar oluştu.

"BURALAR DENİZ GİBİ OLDU" Mahalle muhtarı Aydın İnegöl, yağmurun bölgeyi olumsuz etkilediğini söyledi.