Avrupa'da akaryakıt depremi: "1970'lerin şoku az bile kalabilir"

Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 14:11 ahaber.com.tr - Özel Haber

Orta Doğu'da süregelen savaş petrol fiyatlarını 100 doların üstüne taşırken, Avrupa ülkeleri akaryakıt kıtlığıyla karşı karşıya. Son gelişmeleri Londra'dan aktaran A Haber muhabiri Alparslan Düven, "1970'lerdeki petrol şokundan daha büyük bir kriz yaşanabilir" uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel enerji piyasalarında krize yol açtı. Petrol fiyatlarının 100 dolar barajını aşarak tarihi zirveleri zorladığı bu süreçte, A Haber muhabiri Alparslan Düven Londra'dan son gelişmeleri aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman ise krizin üretim ve tüketim zincirindeki yıkıcı etkilerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. AKARYAKIT KRİZİ AVRUPA'YI SARDI

TARİHİN EN BÜYÜK PETROL ARZ ŞOKU Hürmüz Boğazı'nda patlak veren krizin etkilerinin Asya'dan Batı'ya hızla yayıldığını belirten Düven, "Hürmüz Boğazı'ndaki bu patlama küresel enerji piyasalarını sarsarken, taleplerdeki düşüş henüz açığı kapatmaya yetmiyor; tarihteki en büyük petrol arz şoku yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Krizin yalnızca enerjiyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Düven, "Uzmanlara göre bu kriz uzarsa etkileri bütün üretim ve tüketim zincirlerini derinden sarsacak ve dünya henüz durumun ciddiyetini kavrayabilmiş değil" dedi.

"BRENT PETROL 115 DOLARI ZORLUYOR" Piyasalardaki volatilite ve askeri hareketliliğin maliyetine dikkat çeken Dr. Sakman, "Günlük cephe maliyetinin 2 milyar dolara yaklaştığı bir savaştan bahsediyoruz ve Brent petrolün 115 dolara kadar yükselmesiyle piyasalar her an masadan çıkacak bir sonuç bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.