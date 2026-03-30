Avrupa'da akaryakıt depremi: "1970'lerin şoku az bile kalabilir"

Orta Doğu'da süregelen savaş petrol fiyatlarını 100 doların üstüne taşırken, Avrupa ülkeleri akaryakıt kıtlığıyla karşı karşıya. Son gelişmeleri Londra'dan aktaran A Haber muhabiri Alparslan Düven, "1970'lerdeki petrol şokundan daha büyük bir kriz yaşanabilir" uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel enerji piyasalarında krize yol açtı. Petrol fiyatlarının 100 dolar barajını aşarak tarihi zirveleri zorladığı bu süreçte, A Haber muhabiri Alparslan Düven Londra'dan son gelişmeleri aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman ise krizin üretim ve tüketim zincirindeki yıkıcı etkilerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

AKARYAKIT KRİZİ AVRUPA'YI SARDI
TARİHİN EN BÜYÜK PETROL ARZ ŞOKU

Hürmüz Boğazı'nda patlak veren krizin etkilerinin Asya'dan Batı'ya hızla yayıldığını belirten Düven, "Hürmüz Boğazı'ndaki bu patlama küresel enerji piyasalarını sarsarken, taleplerdeki düşüş henüz açığı kapatmaya yetmiyor; tarihteki en büyük petrol arz şoku yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Krizin yalnızca enerjiyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Düven, "Uzmanlara göre bu kriz uzarsa etkileri bütün üretim ve tüketim zincirlerini derinden sarsacak ve dünya henüz durumun ciddiyetini kavrayabilmiş değil" dedi.

"BRENT PETROL 115 DOLARI ZORLUYOR"

Piyasalardaki volatilite ve askeri hareketliliğin maliyetine dikkat çeken Dr. Sakman, "Günlük cephe maliyetinin 2 milyar dolara yaklaştığı bir savaştan bahsediyoruz ve Brent petrolün 115 dolara kadar yükselmesiyle piyasalar her an masadan çıkacak bir sonuç bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz'ün stratejik önemine işaret eden Sakman, "Şu an resmi bir kapatma olmasa da alternatif kanallar ihtiyacın yarısını bile karşılamıyor, boğazın kapalı kalması durumunda dünya petrol ve gaz tüketimini önemli ölçüde azaltmak zorunda kalacak" dedi.

AVRUPA'DA FİYAT ARTIŞI, ASYA'DA İKMAL KRİZİ

Krizin coğrafi etkilerini aktaran Düven, "Avrupa'da akaryakıt kıtlığı riski kapıda, kargo güvenliğini sağlamak için artan fiyatlar tüketicileri ve işletmeleri daha az harcama yapmaya zorlayacak" dedi.

Asya cephesindeki kaosa değinen Sakman ise, "Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi üretim devleri büyük sıkıntılar yaşıyor, Hindistan'daki petrol istasyonları önündeki kuyruklar ve kavgalar krizin ilk dalgasının ne kadar sert olduğunu gösteriyor" ifadeleriyle küresel tedarik zincirindeki bozulmayı aktardı.

1970'Lİ YILLARIN PETROL ŞOKU HAFIZALARDA

Mevcut durumun geçmişteki büyük krizlerle kıyaslandığını belirten Düven, "Birçok uzman 1970'lerdeki petrol şokuyla paralellik kurarak Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının çok daha büyük bir krizi tetikleyeceği uyarısında bulunuyor" dedi.

