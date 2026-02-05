ÖZEL DOSYA I Asrın felaketinden asrın ihyasına: Kahramanmaraş küllerinden doğdu

Takvimler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce can kaybının yaşandığı felaketin ardından devlet tüm imkânlarını seferber etti. Enkazdan umuda uzanan süreçte Kahramanmaraş, güvenli konutları, yeniden ayağa kalkan ekonomisi ve aslına uygun restore edilen tarihi yapılarıyla adeta küllerinden yeniden doğdu. A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'un sahadan aktardığı özel dosya haberde, asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen ihya ve inşa süreci tüm yönleriyle gözler önüne serildi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili sarsan asrın felaketinin ardından, devletin tüm imkanlarıyla başlattığı seferberlik meyvelerini veriyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının hızla tamamlandığı bölgede, "devlet-millet el ele" şiarıyla yürütülen projeler kapsamında 455 bin konutun inşası yükselirken; Kahramanmaraş'ta teslim edilen 73 binden fazla bağımsız bölümle depremzedeler güvenli ve modern yuvalarına kavuştu. Şehrin tarihi dokusu korunarak yürütülen ihya çalışmaları, ticaret hayatından sosyal donatılara kadar her alanda Maraş'ı geleceğe taşıyor.

"HERHALDE ÖLDÜK DEDİK" Depremin ilk anlarını yaşayan vatandaşlardan biri, yaşadığı dehşeti anlattarak, "Eşime dedim ki 'Hasan Efendi, deprem oluyor, bu duracağa benzemiyor, herhalde öldük', eşhedü çektik, estağfurullah çektik, sonra her taraf kapkaranlık oldu, toz yutmaya başladık, 'Allah'ım kurtar bizi' diye bağırdık" sözleriyle aktardı. YÜREKLERİMİZİ YAKAN BÜYÜK ACI "ASRIN FELAKETİ"

Bir başka depremzede ise yaşadığı maddi yıkımı, 7 tane dairemiz vardı, bir gecede yok oldu, 5'i hanımın üstündeydi, 2'si benimdi, 7'si de yok oldu ifadeleriyle anlattı.

Felaketin acı bilançosunu dile getiren bir vatandaş da, "Depremde bütün ailemi kaybettim; annem, babam, ablam, ablamın çocukları ve eşi" sözleriyle yaşadığı kaybı ifade etti.