ÖZEL DOSYA I Asrın felaketinden asrın ihyasına: Kahramanmaraş küllerinden doğdu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Takvimler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce can kaybının yaşandığı felaketin ardından devlet tüm imkânlarını seferber etti. Enkazdan umuda uzanan süreçte Kahramanmaraş, güvenli konutları, yeniden ayağa kalkan ekonomisi ve aslına uygun restore edilen tarihi yapılarıyla adeta küllerinden yeniden doğdu. A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'un sahadan aktardığı özel dosya haberde, asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen ihya ve inşa süreci tüm yönleriyle gözler önüne serildi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili sarsan asrın felaketinin ardından, devletin tüm imkanlarıyla başlattığı seferberlik meyvelerini veriyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının hızla tamamlandığı bölgede, "devlet-millet el ele" şiarıyla yürütülen projeler kapsamında 455 bin konutun inşası yükselirken; Kahramanmaraş'ta teslim edilen 73 binden fazla bağımsız bölümle depremzedeler güvenli ve modern yuvalarına kavuştu. Şehrin tarihi dokusu korunarak yürütülen ihya çalışmaları, ticaret hayatından sosyal donatılara kadar her alanda Maraş'ı geleceğe taşıyor.

"HERHALDE ÖLDÜK DEDİK"

Depremin ilk anlarını yaşayan vatandaşlardan biri, yaşadığı dehşeti anlattarak, "Eşime dedim ki 'Hasan Efendi, deprem oluyor, bu duracağa benzemiyor, herhalde öldük', eşhedü çektik, estağfurullah çektik, sonra her taraf kapkaranlık oldu, toz yutmaya başladık, 'Allah'ım kurtar bizi' diye bağırdık" sözleriyle aktardı.

YÜREKLERİMİZİ YAKAN BÜYÜK ACI "ASRIN FELAKETİ"
Bir başka depremzede ise yaşadığı maddi yıkımı, 7 tane dairemiz vardı, bir gecede yok oldu, 5'i hanımın üstündeydi, 2'si benimdi, 7'si de yok oldu ifadeleriyle anlattı.

Felaketin acı bilançosunu dile getiren bir vatandaş da, "Depremde bütün ailemi kaybettim; annem, babam, ablam, ablamın çocukları ve eşi" sözleriyle yaşadığı kaybı ifade etti.

DEVLET MİLLET EL ELE: UMUT HİÇ TÜKENMEDİ

Depremin hemen ardından devlet tüm gücüyle sahaya indi. Enkaz altında kalanlar için zamanla yarışılırken, milletin dört bir yanından gelen desteklerle büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Bir depremzede, bu süreci, hem devletimizin varlığı hem de milletimizin feraseti sayesinde umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik sözleriyle dile getirdi.

455 BİN KONUT, YENİ BİR HAYAT

Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından depremden etkilenen kentlerde büyük bir yeniden inşa seferberliği başlatıldı. Kalıcı konutlar, köy evleri, iş yerleri ve yaşam alanları depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. Aradan geçen sürede deprem bölgesinde toplam 455 bin konut yapıldı ve afetzedeler yeni yuvalarına kavuştu.

KAHRAMANMARAŞ'IN KALBİNDE MODERN DÖNÜŞÜM

A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, Kahramanmaraş merkezden yaptığı yayında dönüşümü anlattı. Uğur, burası eski üniversite alanı, asrın felaketinde yıkılan binaların yerine depreme dayanıklı konutlar üretildi, sadece konut değil, kentin mimarisine uygun modern ve estetik projeler de hayata geçirildi ifadelerini kullandı.

TRABZON CADDESİ YENİDEN AYAĞA KALKTI

Şehrin en işlek noktalarından biri olan Trabzon Caddesi de depremde yerle bir olmuştu. Muhabir Uğur, asrın felaketinde yıkılan Trabzon Caddesi'nde iş yerleri, ofisler ve konutlar yeniden inşa edildi, şu anda toplam 748 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi sözleriyle son durumu aktardı.

DOĞUKENT'TE YEŞİL ALANLI, ERİŞİLEBİLİR KONUTLAR

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde depreme dayanıksız binaların yıkılmasının ardından yeni konutlar inşa edildi. Konutlar yapılırken yeşil alanlara, çocuk oyun sahalarına, spor alanlarına ve engelli yollarına özel önem verildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 73 BİN 956 BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLDİ

Kent genelinde 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

EBRAR SİTESİ'NDE YENİ BAŞLANGIÇ

6 Şubat'ta saniyeler içinde yıkılan 30 bloklu Ebrar Sitesi'nin yerine 32 bloklu yeni apartmanlar inşa edildi. Dingiş ailesi, yaşadıkları değişimi, "Saniyeler içerisinde zengindik ama fakir hale geldik, şimdi bize saray ikram edildi, 3+1 ev fazla bile" sözleriyle anlattı. Aile ayrıca, Emlak Konut'tan ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Allah razı olsun ifadelerini kullandı.

"DEVLET HALKINA YAKIŞIR EVLER YAPTI"

Yeni konutları eski yapılarla kıyaslayan bir vatandaş, "Eski binalar 20-30 yıllıktı, kullanışsızdı, şimdi devletimiz halkına yakışır, insana yakışır daireleri kısa sürede teslim etti" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Necla Hanım ise duygularını, "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz, ben Cumhurbaşkanı sevdalısıyım, Allah başımızdan eksik etmesin" ifadeleriyle aktardı.

ANAHTARLAR CUMHURBAŞKANI'NDAN

Kara ailesi, yeni evlerinin anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Aile reisi, aklımdan geçenin yüzde 90'ı oldu, kendi imkânlarımızla bu evi yaptıramazdık, sağ olsun devletimiz yaptı sözleriyle teşekkür etti.

KÖY EVLERİNDE HAYAT YENİDEN BAŞLADI

Kahramanmaraş'ın Kızılseki Mahallesi'nde köy evlerine taşınan Arıkmert ailesi, "Devlet çadır gönderdi, kiramızı verdi, yiyecekten giysiye kadar her şey ayağımıza geldi, hiç perişan olmadık ifadelerini kullandı. Ailenin bir ferdi de Cumhurbaşkanımız yaptı, deprem oldu ama yoksulluk görmedik" sözleriyle süreci anlattı.

EKONOMİ VE ESNAF YENİDEN CANLANDI

Depremin ardından Kahramanmaraş ekonomisinin toparlanması için önemli adımlar atıldı. İnşa edilen 5 bin 766 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Kapalı Çarşı aslına uygun şekilde restore edilirken, esnaf da dükkânlarını yeniden açtı. Bir esnaf, "Birinci dükkânım verildi, ikincisi yapılıyor, evim teslim edildi, bu devletimizin istikrarı sayesinde" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

TARİHİ YAPILAR ASLINA UYGUN RESTORE EDİLDİ

1806 yılında inşa edilen Duraklı Camii, depremde hasar görmesine rağmen kısa sürede aslına uygun şekilde restore edildi. Yaklaşık 150 yıllık tarihi konaklar da yeniden ayağa kaldırılarak turizme kazandırıldı.

"HER AY SAHADALARDI"

Bir vatandaş, süreci yakından takip eden yetkililere teşekkür ederek, "Her ay Murat Kurum buradaydı, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gelip bizi bilgilendirdiler, ne kadar teşekkür etsek az" ifadelerini kullandı.

