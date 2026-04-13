Artık yıllar boyu sürmeyecek: Boşanma davalarında iki aşamalı dönem başlıyor

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 12:59 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

12. Yargı Paketi ile boşanma davalarında önemli değişiklikler gündemde. "İki aşamalı yargılama" ve "aile arabuluculuğu" sistemleriyle taraflar boşanma konusunda hemfikir ise süreç daha hızlı sonuçlanırken, maddi uyuşmazlıklar ikinci aşamada ele alınacak.

Hazırlıkları süren 12. Yargı Paketi'nin 2026 yılının ilkbahar aylarında TBMM'ye sunulması ve boşanma davalarının uzun yıllara yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme ile birinci aşamada mahkeme, öncelikli olarak tarafların boşanmasına ve velayet gibi acil durumlara hükmedecek.

MADDİ UYUŞMAZLIKLAR İKİNCİ AŞAMADA ELE ALINACAK Nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal paylaşımı gibi çekişmeli mali uyuşmazlıklar ise ikinci aşamada veya ayrı bir dava dosyası üzerinden değerlendirilecek. Ayrıca çekişmeli davalarda aile arabuluculuğu mekanizmasının devreye girmesi öngörülüyor.

Hakimin yönlendirmesiyle arabuluculuk sürecine dahil olan tarafların uzlaştığı hususlar hızlı şekilde sonuçlanabilecek. Yeni paketin; usul ekonomisini sağlamayı, mahkemelerin iş yükünü hafifletmeyi ve tarafların boşanma sürecinde yaşadığı psikolojik ve ekonomik yıpranmayı azaltmayı amaçlayan bir sistem reformu olması öngörülüyor.

DAVALARDA YARGILAMA SÜRESİ KISALACAK 12. Yargı Paketi ile boşanma süreçlerinin hızlanacağını belirten Avukat Yasin Ulu, düzenlemenin davaların kolaylaşacağı anlamına gelmediğini vurguladı. Ulu şu ifadeleri kullandı: "Yetkililerin açıklamalarına baktığımızda, bu paketteki ana hedefin yargılama sürelerinin kısaltılması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması olduğunu görüyoruz. Anlaşmalı boşanmada her iki taraf da tam bir mutabakat sağladığı için tek celsede boşanma gerçekleşiyor. Asıl problem, her iki tarafın boşanmayı istediği fakat boşanmanın sonuçlarında anlaşamadığı durumlarda ortaya çıkıyor. Nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı gibi konulardaki anlaşmazlıklarda yeni düzenleme devreye giriyor. Düzenleme, her iki tarafın boşanmayı istemesi halinde boşanmanın hızlıca karara bağlanarak kesinleşmesini öngörüyor. Boşanmanın sonuçlarına dair yargılamalar ise devam edecek."