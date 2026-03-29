Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: APP plakalar için yeni tarih netleşti

Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 09:06 Son Güncelleme: 29 Mart 2026 16:21 ahaber.com.tr Haber Merkezi

APP plaka kullanan sürücülerin standart plakaya geçişi için tanınan süre uzatılıyor. Standart dışı plakalarını değiştirmek isteyen sürücülerin kuyruğa girdiği belirtilirken, yeni düzenlemeyle birlikte multimedya ekran kullanımına da sıkı takip başlayacak.

İçişleri Bakanlığı, APP (Avrupa Press Plaka) kullanan araç sahiplerinin standart plakaya geçişi için tanınan süreyi 1 Ocak 2027'ye uzatmaya hazırlanıyor. TŞOF'un talebi ve yaşanan yoğunluk üzerine alınan karar kapsamında, bugüne kadar kesilen cezaların da iptal edildiği bildirildi. Düzenleme ile sürücülerin multimedya ekran kullanımına yönelik denetimlerin sıkılaştırılması hedefleniyor.

APP PLAKA VE YENİ DÜZENLEME TAKVİMİ Uygulama / Parametre Mevcut Durum (Mart 2026) Yeni Karar (Ocak 2027) Son Değişim Tarihi 1 Nisan 2026 1 Ocak 2027 Kesilen Cezalar Uygulanıyordu İptal Edildi / İade Sahte Plaka Cezası 140.000 TL Devam Ediyor Standart Dışı Ceza 4.000 TL 2027'ye Kadar Muafiyet Denetim Odağı Plaka Değişimi Multimedya / Ses Sistemleri

APP PLAKA PANİĞİ: SÜRÜCÜLER KUYRUĞA GİRDİ 26 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni trafik yasası düzenlemesi sonrasında, araçlarda sahte plakalar için ağır para cezası uygulandı. APP plaka kullanan birçok sürücü, standart dışı plakalarını değiştirmek için kuyruğa girdi. Sürücülere kesilen cezalarla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını vermişti. Sürücülere 1 Nisan tarihine kadar APP plaka için ceza uygulanmayacaktı.

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımını, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yapıyor. Plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretleri şu şekilde: Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.

Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.

Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.

Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almakta.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklendi. Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin bulunması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterli.