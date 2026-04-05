Anneye 24 hafta, babaya 10 gün: Doğum izninde yeni dönem başlıyor

Doğum izninde devrim niteliğindeki değişiklikler için geri sayım başladı. TBMM Genel Kurulu'nun ilk sırasına alınan yeni kanun teklifiyle annelerin doğum izni 24 haftaya uzatılacak, babalara verilen ücretli izin süresi de iki katına çıkacak. İşte aileleri yakından ilgilendiren düzenlemeye dair detaylar…

Doğum izni ve sosyal medyaya yönelik kritik düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu gündeminin ilk sırasına alındı.

Genel Kurul, 7 Nisan Salı günkü birleşiminde bu kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Siyasi parti gruplarının ortak hareketiyle, halen izinde olan kadınların da kapsama alınması ve teklifin bu hafta yasalaştırılması planlanıyor.

YENİ DÜZENLEMEDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR Meclis gündemindeki teklifte yer alan düzenlemeler şöyle sıralanıyor: Anne iznine 8 hafta ilave: Kadınlara verilen doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Mevcut izinlileri de kapsıyor: Düzenleme yürürlüğe girdiğinde analık izni süresi dolmuş ancak doğumdan itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış personele talepleri halinde 8 hafta ilave izin verilebilecek.

Babaya 10 gün izin: İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Koruyucu ailelere destek: Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun tesliminden itibaren isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

Maddi yardım ve harçlık: Yeterli geliri olmayan kadın ve çocuklara hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık bağlanacak.

ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL MEDYA VE OYUN KISITI Düzenleme sadece izinlerle sınırlı kalmıyor, dijital dünyada çocuk güvenliğini de merkeze alıyor: Yaş doğrulama şartı: Sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yaş doğrulama dahil gerekli bütün tedbirleri almakla yükümlü olacaklar.

Oyunlara derecelendirme: Oyun platformları usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları kullanıcılara sunamayacak.