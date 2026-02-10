CANLI YAYIN
Ankara’da dehşete düşüren olay! Ailesini katledip intihar etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren 35 yaşındaki Recep Cengiz, annesini, kızını ve boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Dehşete düşüren olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta meydana geldi.

8 YAŞINDAKİ KIZINA KIYDI

Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz'in evine gitti. Burada bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz'i tabanca ile vurdu.

CESETLERİ BAGAJA KOYDU

Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araca koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evine gitti.

KURYE KILIĞINDA KAPIYI ÇALDI

Recep Cengiz, iddiaya göre eşinin kapıyı açmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan eşini de tabancayla vuran Recep Cengiz, aynı silahla olay yerinde intihar etti.

İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

