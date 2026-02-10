Ankara’da dehşete düşüren olay! Ailesini katledip intihar etti

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 10:08 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ankara'nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren 35 yaşındaki Recep Cengiz, annesini, kızını ve boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Dehşete düşüren olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta meydana geldi.

8 YAŞINDAKİ KIZINA KIYDI Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz'in evine gitti. Burada bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz'i tabanca ile vurdu. ANKARA'DA VAHŞET! AİLESİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

CESETLERİ BAGAJA KOYDU Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araca koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evine gitti.

KURYE KILIĞINDA KAPIYI ÇALDI Recep Cengiz, iddiaya göre eşinin kapıyı açmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan eşini de tabancayla vuran Recep Cengiz, aynı silahla olay yerinde intihar etti.