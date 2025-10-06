Viral Galeri Viral Tıkla Altında yükseliş fırtınası durulmuyor! Uzman isim A Haber'de anlattı: Alacaklar bu zamanı beklesin! 4.100 dolar öncesi...

Altın piyasasında heyecan dorukta. Son yedi haftadır kesintisiz yükseliş trendi yakalayan ons altın, Asya piyasalarından gelen verilerle yüzde 1,35 artışla 3.939 dolara ulaştı. Tarihi zirveye yaklaşan altın, 4.000 dolara sadece 70 dolar uzaklıkta. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, hem yatırımcılar hem de altın almayı düşünenler için kritik uyarılarda bulundu.

ahaber.com.tr
06.10.2025
Uluslararası piyasalardaki bu hareketlilik iç piyasaya da yansıyor. Gram altın, sabah saatleri itibarıyla %1,18'lik yükselişle 5.271 liraya ulaştı. Yatırımcılar, "Bu yükseliş nereye kadar devam edecek?" sorusunu sıkça yöneltirken, piyasalar açılmadan gelen Asya verileri Türkiye'de de hareketli bir günün habercisi.

ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR
UZMAN UYARDI: "HAFTA İÇİ, HAFTA SONU DİNLEMİYOR"

A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, altındaki yükselişin nedenlerine değindi. Okşak, "Jeopolitik riskler, Fed'in faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının süren altın alımları fiyatları destekliyor. Bu tabloyu arz-talep dengesi, doların seyri ve faiz politikaları üçlüsüyle okumak gerekir" dedi.

"ELİNDE ALTIN OLANLAR POZİSYONUNU KORUMALI"

Yükselen fiyatların yatırımcı açısından nasıl bir fırsat sunduğu sorusuna ise Okşak şu yanıtı verdi:

"Altın şu anda birçok yatırım aracına göre pahalı. Eğer birikiminizi ilk konut alımında değerlendirecekseniz, kar realizasyonu için uygun bir dönem olabilir.

Ancak kısa vadede al-sat düşünenler için şu an pahalı bir seviyedeyiz. Trend ons bazında yukarı devam etse de TL bazında mutlaka bir düzeltme göreceğiz. Bu düzeltme, yeni alım fırsatı yaratacaktır."

ALTINDA ALIM FIRSATI OLACAK MI?

Okşak, altın fiyatlarını 'merdiven gibi' düşünmek gerektiğini belirterek, "Ons bazında 3.720 dolar seviyeleri kritik alım noktaları olabilir. Paçal alım stratejisi bu dönem daha kazançlı hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

