Altında yükseliş fırtınası durulmuyor! Uzman isim A Haber'de anlattı: Alacaklar bu zamanı beklesin! 4.100 dolar öncesi...
Altın piyasasında heyecan dorukta. Son yedi haftadır kesintisiz yükseliş trendi yakalayan ons altın, Asya piyasalarından gelen verilerle yüzde 1,35 artışla 3.939 dolara ulaştı. Tarihi zirveye yaklaşan altın, 4.000 dolara sadece 70 dolar uzaklıkta. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, hem yatırımcılar hem de altın almayı düşünenler için kritik uyarılarda bulundu.
