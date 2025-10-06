Altında yükseliş fırtınası durulmuyor! Uzman isim A Haber’de anlattı: Alacaklar bu zamanı beklesin! 4.100 dolar öncesi...

"ELİNDE ALTIN OLANLAR POZİSYONUNU KORUMALI"

Yükselen fiyatların yatırımcı açısından nasıl bir fırsat sunduğu sorusuna ise Okşak şu yanıtı verdi:

"Altın şu anda birçok yatırım aracına göre pahalı. Eğer birikiminizi ilk konut alımında değerlendirecekseniz, kar realizasyonu için uygun bir dönem olabilir.