Aktivist Tommy İslam'la şereflendi! Tommy'nin hikayesini Bekir Develi anlattı: Allah beni kabul eder mi?

Ona sordum "Hiç islamı araştırdın mı?" diye. "Biraz okumuşluğum var" dedi. "Müslüman olmayı düşündün mü?" diye sordum "Katolik bir ailenin ferdiyim" dedi. Daha sonra "Müslüman olabilir miyim, Allah beni kabul eder mi?" dedi.