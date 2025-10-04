Viral Galeri Viral Tıkla Aktivist Tommy İslam'la şereflendi! Tommy'nin hikayesini Bekir Develi anlattı: Allah beni kabul eder mi?

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçak İstanbul'a indi. Filoda yer alan Bekir Develi ise İsrail'de cezaevinde yaşadığı bir sabah namazı hikayesini anlattı. Develi, Tommy'nin Müslüman olduğunu İslam'la şereflendiğini belirterek, 'Müslüman olabilir miyim, Allah beni kabul eder mi?' dedi. O anları dinleyen Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, duygu dolu anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 04.10.2025 19:21 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 19:39
İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçak İstanbul'a indi.

AKTİVİST TOMMY İSLAM'LA ŞEREFLENDİ!

Ablukayı kıran aktivistler, coşkuyla karşılanırken Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türk aktivistleri karşılamak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda duygu dolu anlar da yaşandı.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Bekir Develi, soykırımcı İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Tommy'nin hapishane arabasında Müslüman olma hikayesini duygu dolu sözlerle anlattı.

Develi, Küresel Sumud Filosu'nda yaşanan duygu dolu anları şöyle anlattı:

"Sabah namazına kalktığımızda o yatıyordu, biz rahat kılalım diye oturdu. İçeriye işgal güçlerinin polisleri girmeye çalıştı Tommy buna mani oldu. Daha sonra hapishane arabasında yan yanaydık.

Ona sordum "Hiç islamı araştırdın mı?" diye. "Biraz okumuşluğum var" dedi. "Müslüman olmayı düşündün mü?" diye sordum "Katolik bir ailenin ferdiyim" dedi. Daha sonra "Müslüman olabilir miyim, Allah beni kabul eder mi?" dedi.

