Adana’da "Dublörlü" vurgun çöktü! Profesör, Firavun ve Azad paketlendi!

Adana'da dublör olarak kullanılan kişiler üzerinden sahte kimliklerle banka kredisi çekerek yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenen organize suç örgütü, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen "Profesör", "Firavun" ve "Azad" kod adlı şüphelilerin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda sahte kimlikler ile kimlik basma ve hologram makineleri ele geçirdi.

Operasyon sonrası derinleştirilen soruşturmada, organize bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırmada çetenin elebaşları olduğu belirlenen "Profesör" kod adlı Ö.F.Ö. (31) ile "Azad" kod adlı A.B.'nin (36), kredi notu yüksek olan ve aralarında doktorların da bulunduğu kişilerin kimlik bilgilerini internet üzerinden bir panel aracılığıyla temin ettiği belirlendi.

Diğer elebaşı "Firavun" kod adlı Z.A.A.'nın (41) ise bu bilgilerle, dublör olarak kullanılan kişilerin fotoğraflarını eşleştirerek sahte kimlik bastığı tespit edildi.

Hazırlanan sahte kimliklerle dublörlerin özel bankalara giderek kredi ve kredi kartı çıkarttığı, bu yöntemle 58 kişinin mağdur edildiği ve yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yapıldığı belirlendi.