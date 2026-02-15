Aç kalan kurtlar dehşet saçtı! Köpekten geriye sadece postu kaldı

"UYANDIKTAN SONRA İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ"

İlçede yaşayan çiftlik sahibi Safa Soğancıoğlu, "Yoğun kış şartları yaşıyoruz. Sabaha karşı köpeğimiz tasmasından sıyrılmış ve bahçeden dışarı çıkmış. Çıktıktan sonra bir kurt köpeğin etrafında oyun oynar gibi dolaşmış. Ardından diğer kurtlar saldırmış. Uyandıktan sonra olay yerine çıktığımızda iş işten geçmişti" dedi.