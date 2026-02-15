Aç kalan kurtlar dehşet saçtı! Köpekten geriye sadece postu kaldı
Sivas'ta aç kalan 6 kurt, bir köpeğe saldırdı. Gece saatlerinde yaşanan olayda kurt sürüsünün hedefi olan köpek telef olurken, geriye yalnızca postunun kaldığı öğrenildi. O anlar çiftliğin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son yılların en sert kışının yaşandığı Sivas'ta vahşi yaşam hayvanları yerleşim yerlerine inmeye başladı.
Hafik ilçesinde bir çiftliğin yakınına inen aç kurt, güvenlik kamerasın yansıdı.
Çiftliğin yakınına inen kurdu fark eden köpek, tasmasından kurtularak yanına gitti.
Kendisine yaklaşan köpekten kaçmayan kurt, bir süre köpeğin etrafında dolaştı.
Bir anda görüntüye giren diğer kurtlar köpeğe saldırdı.