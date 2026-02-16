A.B.İ. 6. bölümüyle nefesleri kesecek: İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı

ATV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi "A.B.İ." (Aile Bir İmtihandır), yarın (17 Şubat Salı) ekrana gelecek 6. bölümüyle izleyiciyi soluksuz bir maceraya davet ediyor. Şimşek'in oyunu Doğan ile Sinan'ı karşı karşıya getirir. Tahir'e saldırının arkasında Sinan'ın olduğunun ortaya çıkmasıyla iki kardeş arasındaki gerilim patlama noktasına ulaşır ve hesaplaşma silahların çekildiği ana kadar tırmanır. Peki, A.B.İ. 6. bölümde neler olacak? İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne dair tüm çarpıcı detaylar.

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ., yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle takip ediliyor. Reyting rekortmeni A.B.İ., çarpıcı hikayesi ve yıldız kadrosuyla yeni bölümüyle yarın (17 Şubat Salı) ekranlara gelecek.

Doğan ve Çağla kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Şimşek'in kurduğu tehlikeli bir oyunun ortasında bulur. A.B.İ. 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Ellerine verilen fotoğraflar, Tahir'e saldıranın Sinan olduğunu ortaya koyarken; Şimşek'in teklifi her şeyi daha da karmaşık hale getirir.

Melek'in özgürlüğü karşılığında Doğan üç gün içinde İstanbul'u terk edecektir. Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde verilen bu karar, Doğan'ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye zorlar.