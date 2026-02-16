CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

A.B.İ. 6. bölümüyle nefesleri kesecek: İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi "A.B.İ." (Aile Bir İmtihandır), yarın (17 Şubat Salı) ekrana gelecek 6. bölümüyle izleyiciyi soluksuz bir maceraya davet ediyor. Şimşek'in oyunu Doğan ile Sinan'ı karşı karşıya getirir. Tahir'e saldırının arkasında Sinan'ın olduğunun ortaya çıkmasıyla iki kardeş arasındaki gerilim patlama noktasına ulaşır ve hesaplaşma silahların çekildiği ana kadar tırmanır. Peki, A.B.İ. 6. bölümde neler olacak? İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne dair tüm çarpıcı detaylar.

A.B.İ. 6. bölümüyle nefesleri kesecek: İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı 1

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ., yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle takip ediliyor. Reyting rekortmeni A.B.İ., çarpıcı hikayesi ve yıldız kadrosuyla yeni bölümüyle yarın (17 Şubat Salı) ekranlara gelecek.

A.B.İ. 6. bölümüyle nefesleri kesecek: İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı 2

Doğan ve Çağla kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Şimşek'in kurduğu tehlikeli bir oyunun ortasında bulur.

A.B.İ. 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN
A.B.İ. 6. bölümüyle nefesleri kesecek: İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı 3

Ellerine verilen fotoğraflar, Tahir'e saldıranın Sinan olduğunu ortaya koyarken; Şimşek'in teklifi her şeyi daha da karmaşık hale getirir.

A.B.İ. 6. bölümüyle nefesleri kesecek: İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı 4

Melek'in özgürlüğü karşılığında Doğan üç gün içinde İstanbul'u terk edecektir. Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde verilen bu karar, Doğan'ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye zorlar.

A.B.İ. 6. bölümüyle nefesleri kesecek: İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı 5

Öte yandan Çağla, babasının ölümüne dair öğrendiği gerçekle sarsılır. Sinan'ın adının hem Tahir'e yapılan saldırıda hem de yıllar önceki cinayette geçmesi ise aile içindeki dengeleri altüst eder.

A.B.İ. 6. bölümüyle nefesleri kesecek: İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı 6

Yalıda ise Tahir'in gözlerini açması umut yaratırken, geçirdiği ağır nöbet herkesin nefesini keser. Doğan babasını hayata döndürmeye çalışırken Sinan köşeye sıkışır ve iki kardeş arasındaki hesaplaşma silahların çekildiği bir noktaya kadar ilerler.

A.B.İ. 6. bölümüyle nefesleri kesecek: İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı 7

A.B.İ. – KÜNYE

Yapım: OGM PICTURES
Yapımcı: Onur Güvenatam
Yönetmen: Cem Karcı
Senaryo: Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven, Uğraş Güneş

Oyuncular:
Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat), Tarık Papuççuoğlu (Tahir), Tülay Bursa (Lamia)

Mobil uygulamalarımızı indirin