600 bin liralık infaz planı! Sokak ortasında uzun namlulu dehşet
Kağıthane'de cadde üzerine gelen Mekin H. (18), yolda yürüyen Sedat İ.'ye (39) kalaşnikofla silahlı saldırı düzenledi. Omzundan yaralanan Sedat İ., yaşanan boğuşma sırasında saldırganın elinden silahı alarak karşılık verdi. Olayın ardından araca binerek kaçan Mekin H., ters yönden girdiği tünelde başka araçlara çarptı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli, ifadesinde "Dayı" lakaplı bir kişiden 600 bin lira karşılığında saldırı talimatı aldığını söyledi.
Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 05.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mekin H., yolda yürüdüğü sırada karşısına çıkan Sedat İ.'ye kalaşnikofla ateş açtı.
Saldırıda omzundan yaralanan Sedat İ. ile Mekin H. arasında kovalamacanın ardından arbede yaşandı. Sedat İ. tüfeğin kabzasıyla darbedildiği sırada Mekin H.'nin elinden kalaşnikofu aldı.
Karşı ateş açması üzerine Mekin H., 34 HMM 617 plakalı aracına binerek kaçmaya başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KAĞITHANE POLİSİ YAKALADI
Silah seslerini duyan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı şüpheli Mekin H., Çağlayan Tüneli'nde önce bir otomobile ardından polis otosuna çarparak durdu. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mekin H. üstündeki tabancayla birlikte gözaltına alındı.
Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şüphe üzerine Çetin G. (37) idaresindeki 26 KH 402 plakalı aracı durdurdu. İçerisini kontrol eden polis, yaralı halde olan Sedat İ.'yi gördü. Yanındaki kalaşnikofa ise el konuldu.