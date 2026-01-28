CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

600 bin liralık infaz planı! Sokak ortasında uzun namlulu dehşet

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Kağıthane'de cadde üzerine gelen Mekin H. (18), yolda yürüyen Sedat İ.'ye (39) kalaşnikofla silahlı saldırı düzenledi. Omzundan yaralanan Sedat İ., yaşanan boğuşma sırasında saldırganın elinden silahı alarak karşılık verdi. Olayın ardından araca binerek kaçan Mekin H., ters yönden girdiği tünelde başka araçlara çarptı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli, ifadesinde "Dayı" lakaplı bir kişiden 600 bin lira karşılığında saldırı talimatı aldığını söyledi.

600 bin liralık infaz planı! Sokak ortasında uzun namlulu dehşet

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 05.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mekin H., yolda yürüdüğü sırada karşısına çıkan Sedat İ.'ye kalaşnikofla ateş açtı.

600 bin liralık infaz planı! Sokak ortasında uzun namlulu dehşet

Saldırıda omzundan yaralanan Sedat İ. ile Mekin H. arasında kovalamacanın ardından arbede yaşandı. Sedat İ. tüfeğin kabzasıyla darbedildiği sırada Mekin H.'nin elinden kalaşnikofu aldı.

KAĞITHANE'DE CADDEDE KALAŞNİKOFLU SALDIRI KAMERADA
600 bin liralık infaz planı! Sokak ortasında uzun namlulu dehşet

Karşı ateş açması üzerine Mekin H., 34 HMM 617 plakalı aracına binerek kaçmaya başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

600 bin liralık infaz planı! Sokak ortasında uzun namlulu dehşet

KAĞITHANE POLİSİ YAKALADI

Silah seslerini duyan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı şüpheli Mekin H., Çağlayan Tüneli'nde önce bir otomobile ardından polis otosuna çarparak durdu. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mekin H. üstündeki tabancayla birlikte gözaltına alındı.

600 bin liralık infaz planı! Sokak ortasında uzun namlulu dehşet

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şüphe üzerine Çetin G. (37) idaresindeki 26 KH 402 plakalı aracı durdurdu. İçerisini kontrol eden polis, yaralı halde olan Sedat İ.'yi gördü. Yanındaki kalaşnikofa ise el konuldu.

600 bin liralık infaz planı! Sokak ortasında uzun namlulu dehşet

34 KOVAN BULUNDU

Öte yandan Sedat İ., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

600 bin liralık infaz planı! Sokak ortasında uzun namlulu dehşet

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sedat İ.'nin poliste 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' ve 'oto hırsızlığı' gibi suçlardan 9 kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayda yerinde yapılan incelemede ise 30'ü kalaşnikof kovanı olmak üzere 34 kovan bulundu.

600 bin liralık infaz planı! Sokak ortasında uzun namlulu dehşet

'DAYI LAKAPLI BİRİNDEN İŞİ ALDIK'

Emniyete götürülen Mekin H. ilk ifadesinde, 4 gün önce İstanbul'a geldiğini, mesajlaşma uygulaması üzerinden 'Dayı' lakaplı birinden 600 bin lira para karşılığında ismini Enes olarak bildiği kişiyle işi aldıklarını söylediği öğrenildi.

600 bin liralık infaz planı! Sokak ortasında uzun namlulu dehşet

Mekin H.'nin ilk ifadesinin ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin