Çekme belgeli olan aracını yaklaşık 3 yıldır sadece yerini değiştirmek amacıyla kısa mesafede hareket ettirdiğini belirten Çaklı, kamyonu zaman zaman odunluk olarak kullandığını ifade etti.

"ARAÇ BURADA YATIYOR, TRAFİĞE ÇIKMIYOR"

Yaşadığı durumu anlatan Çaklı, aracının yıllardır evinin önünde bulunduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Benim aracım yaklaşık 50 yaşında. Nostalji olarak saklıyorum. 3 yıldır burada duruyor. Bana gelen tebligatta aracımın köprüden geçtiği yazıyor ama araç burada yatıyor, trafiğe çıkacak durumda değil."