3 yıldır evinin önündeydi: Gümüşhane’deki kamyona İstanbul’dan köprü cezası geldi
Gümüşhane'de yaşayan bir vatandaşın yıllardır evinin önünde park halinde duran kamyonuna, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ihlali gerekçesiyle 10 bin 484 TL para ceza kesildi.
Gümüşhane'de yaşayan bir vatandaşın yıllardır evinin önünde duran odunluk olarak kullandığı kamyonuna, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ihlali gerekçesiyle ceza kesildi.
3 YILDIR YERİNDEN OYNAMADI, KÖPRÜDEN GEÇMİŞ GÖRÜNDÜ
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan nakliyeci Sinan Çaklı, evinin önünde bulunan 1976 model kamyonunu uzun süredir kullanmadığını söyledi.
Çekme belgeli olan aracını yaklaşık 3 yıldır sadece yerini değiştirmek amacıyla kısa mesafede hareket ettirdiğini belirten Çaklı, kamyonu zaman zaman odunluk olarak kullandığını ifade etti.
CEZA İSTANBUL'DAN GELDİ
Çaklı'ya, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 10 bin 484 TL trafik cezası kesildi.
Tebligatı aldığında şaşkınlık yaşadığını belirten Çaklı, daha önce de benzer cezalarla karşılaştığını söyledi.
"FOTOĞRAF BAŞKA ARACA AİT"
Cezaya eklenen belgede yer alan fotoğrafın kendi aracına ait olmadığını ifade eden Çaklı, karara itiraz edeceğini dile getirdi.
"ARAÇ BURADA YATIYOR, TRAFİĞE ÇIKMIYOR"
Yaşadığı durumu anlatan Çaklı, aracının yıllardır evinin önünde bulunduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Benim aracım yaklaşık 50 yaşında. Nostalji olarak saklıyorum. 3 yıldır burada duruyor. Bana gelen tebligatta aracımın köprüden geçtiği yazıyor ama araç burada yatıyor, trafiğe çıkacak durumda değil."