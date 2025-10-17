Viral Galeri Viral Tıkla 3 yıl sonra ilk kez evden çıktı! Tıraş olup hamama gitti | İşte son hali

Hatay'da yaklaşık 3 yıl boyunca evden çıkmadan yalnızca telefon ve bilgisayarla vakit geçiren 23 yaşındaki Barış Özbay, uzun bir aranın ardından ilk kez dışarıya çıktı. Günler sonra tıraş olup banyo yapan genç, yeniden dış dünyayla temas etti. Ancak yaşadığı bu değişimin ardından Barış, 'Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum' dedi.

ahaber.com.tr
İHA
Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:47
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 50 yaşındaki anne Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından Defne ilçesinde hayata birlikte tutundular.

Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.

Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale geldi.

Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel gereksinimlerini yerini getiriyordu.

Barış'ın yaşadıklarının Türkiye'nin gündemine oturması üzerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla ekipler harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış'ı yeni bir yaşama başlamaya yönelik ilk adımı atması için ikna ettiler.

