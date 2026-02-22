25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı

HAYALLERİ VARDI



Sabah'ın haberine göre Avukat Kemal Yılmaz, "Berkay, üniversitede yazılım mühendisliği bölümünü tamamlamış, donanımlı, umut dolu bir gençti.

Çevresinde kibarlığı ve başarısıyla biliniyordu. Hayalleri, hedefleri vardı. Onu kaybetmenin acısını yaşarken bir de sürücünün sabıkalı olduğunu öğrendik. İddiaya göre daha önce ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz araç kullanıyor.

Şüphelinin alkollü olması ve kaçarak alkolün etkisinin geçmesini beklemiş olması muhtemel. Görgü tanıklarının ifadesiyle oluşan ön raporda tam kusur sürücüye veriliyor. Bizler işin takipçisi olacağız. Adalet arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

İSTANBUL'DAN ANKARA'YA YÜRÜMÜŞTÜ



Bağdat Caddesi'nde 2000 yılında yarışan iki arabadan bir tanesi kırmızı ışıkta durmayarak, henüz 21 yaşındaki Selin Uras ve Erdem Celasun'un içerisinde bulunduğu araca çarpıp ölümlerine neden olmuştu.

Olayın ardından Selin Uras'ın babası Boray Uras, trafik kazalarına dikkat çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürümüştü.

Acılı babanın Türkiye gündemine oturan bu eylemi Türk Ceza Kanunu'na 'bilinçli taksir' maddesinin eklenmesine ve trafik canavarlarına ağır ceza verilmesine önayak olmuş, yasa 'Boray Uras Yasası' olarak anılmıştı.