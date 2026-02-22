CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'un en yoğun noktalarından Bağdat Caddesi'nde bir can daha hız kurbanı oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Berkay Şengel, aşırı hızlı seyreden bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bölgede sıkça yaşanan hız ihlalleri ve trafik kazaları, yerel halkın tepkisine neden olurken, yetkililerin etkili önlemler alması talep ediliyor.

25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı 1

İstanbul Kadıköy'de bitmek bilmeyen hız sorunu bir genci daha hayattan kopardı. Bağdat Caddesi'nde 19 Şubat Perşembe akşamı evinin yakınlarında yürüyüş yapmaya çıkan 25 yaşındaki yazılım mühendisi Berkay Şengel, yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu yola savruldu.

25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı 2

İddiaya göre kaza yaptığı esnada arkadaşlarıyla yarış halinde olan sürücü Azad Baran H. (23) panikle araçtan inerek kaçmaya başladı.

25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan genç mühendis kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şengel'in cenazesi dün Karacaahmet Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip toprağa verildi.

25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı 4

SABIKALI ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanan sürücü Azad Baran H.'nin (23) 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'kasten yaralama'dan 5 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı 5

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan babanın avukatına ulaşıldı.

25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı 6

HAYALLERİ VARDI

Sabah'ın haberine göre Avukat Kemal Yılmaz, "Berkay, üniversitede yazılım mühendisliği bölümünü tamamlamış, donanımlı, umut dolu bir gençti.

25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı 7

Çevresinde kibarlığı ve başarısıyla biliniyordu. Hayalleri, hedefleri vardı. Onu kaybetmenin acısını yaşarken bir de sürücünün sabıkalı olduğunu öğrendik. İddiaya göre daha önce ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz araç kullanıyor.

25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı 8

Şüphelinin alkollü olması ve kaçarak alkolün etkisinin geçmesini beklemiş olması muhtemel. Görgü tanıklarının ifadesiyle oluşan ön raporda tam kusur sürücüye veriliyor. Bizler işin takipçisi olacağız. Adalet arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı 9

İSTANBUL'DAN ANKARA'YA YÜRÜMÜŞTÜ

Bağdat Caddesi'nde 2000 yılında yarışan iki arabadan bir tanesi kırmızı ışıkta durmayarak, henüz 21 yaşındaki Selin Uras ve Erdem Celasun'un içerisinde bulunduğu araca çarpıp ölümlerine neden olmuştu.

25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı 10

Olayın ardından Selin Uras'ın babası Boray Uras, trafik kazalarına dikkat çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürümüştü.

25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı 11

Acılı babanın Türkiye gündemine oturan bu eylemi Türk Ceza Kanunu'na 'bilinçli taksir' maddesinin eklenmesine ve trafik canavarlarına ağır ceza verilmesine önayak olmuş, yasa 'Boray Uras Yasası' olarak anılmıştı.

Mobil uygulamalarımızı indirin