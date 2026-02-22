25 yaşındaki Berkay Şengel hayatını kaybetmişti! Sürücü sabıkalı çıktı
İstanbul'un en yoğun noktalarından Bağdat Caddesi'nde bir can daha hız kurbanı oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Berkay Şengel, aşırı hızlı seyreden bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bölgede sıkça yaşanan hız ihlalleri ve trafik kazaları, yerel halkın tepkisine neden olurken, yetkililerin etkili önlemler alması talep ediliyor.
İstanbul Kadıköy'de bitmek bilmeyen hız sorunu bir genci daha hayattan kopardı. Bağdat Caddesi'nde 19 Şubat Perşembe akşamı evinin yakınlarında yürüyüş yapmaya çıkan 25 yaşındaki yazılım mühendisi Berkay Şengel, yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu yola savruldu.
İddiaya göre kaza yaptığı esnada arkadaşlarıyla yarış halinde olan sürücü Azad Baran H. (23) panikle araçtan inerek kaçmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan genç mühendis kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şengel'in cenazesi dün Karacaahmet Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip toprağa verildi.
SABIKALI ÇIKTI
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanan sürücü Azad Baran H.'nin (23) 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'kasten yaralama'dan 5 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan babanın avukatına ulaşıldı.