1 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü! Cani anneden şaşırtan savunma

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 09:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Antalya'da, 1 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı gizli kamera görüntüleriyle ortaya çıkan ve eşi Osman Vesek'in şikâyeti üzerine tutuklu yargılanan cani anne İmane Moti savunma yaptı. Moti, çocuğuna yalnızca bir kez vurduğunu öne sürerek, "Psikolojim bozuldu. Bir hata yaptım, suçumu kabul ediyorum. Kızımın kokusunu özledim" ifadeleriyle tahliyesini talep etti. Sanığın bu sözleri duruşmada dikkat çekti.

2023 yılında Fas uyruklu Imane Moti ile hayatını birleştiren Osman Vesek'in bu evlilikten geçen yıl bir kızı oldu. Kızının vücudundaki morlukları fark eden Vesek, eşine sorduğunda, çocuğun yürümeye yeni başladığı için sık sık düştüğü yönünde cevaplar aldı. Bir süredir hem çevresinden gelen uyarılar hem de kızının vücudundaki morluklar nedeniyle endişe duyan Osman Vesek, eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntüleri izleyen Vesek, kızının annesinin şiddetine maruz kaldığını gördü. Osman Vesek, elindeki görüntülerle eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası gözaltına alınan Moti, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA Tutuklu sanık İmane Moti, 'Alt soya karşı eziyet ve basit yaralama' suçlarından 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Moti savunmasında, "Psikolojim bozuldu. Kızıma vurduğum için çok pişmanım. Yeniden şans istiyorum. Çocuğuma ilk defa vurduğumu belirtmek isterim. Görüntülerde otururken çocuğumun ayağıma tutunduğu sırada, baş üstü koltuktan düştüğü doğrudur. Nasıl böyle bir şey yaptığımı ben de bilmiyorum. Görüntüleri izlediğimde fark ettim. Daha önce çocuğuma hiç vurmamıştım" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ REDDETTİ, '1 KEZ VURDUM' DEDİ İmane Moti, mahkeme başkanının, "Çocuk ağlarken makyaj yaptığın doğru mu?" sorusuna 'Evet' karşılığını verdi. Çocuk ağlarken boğazından tutup koltuğa savurduğu yönündeki soruya ise sanık, "Yalnızca bir defa vurdum" dedi. Mahkeme başkanı, yapılan darpları arka arkaya sıralarken sanık "Çok pişmanım, bir defa vurdum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞU DAHA ÖNCE DE KANEPEYE FIRLATTI Şikayetçi Osman Vesek, eşinin kızını ihmal ettiğini belirterek, "Ailem tarafından daha önce defalarca uyarıldım. Eşim ve çocuğum yaklaşık 6 ay boyunca Fas'ta kaldı. Bu süreçte eşimin ailesi de beni uyarıyordu. Çocuğum henüz 4 aylıktı, benim annemin kucağında mama içerken sanıkla aramızda sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sanık, çocuğu annemin kucağından sert bir şekilde bacağından tutarak kanepeye fırlattı. Çocuk sert bir şekilde yere düştü. Bunun üzerine hemen 112'yi aradım. Ambulansın arkasından biz de hastaneye gittik. Daha sonra sanık, yaşanan olayla ilgili suçu annemin ve benim üzerime atmaya çalıştı. Hatta bu nedenle annemle birlikte karakola giderek ifade verdik" diye konuştu.