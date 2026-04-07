Beynin gizli arşivi: Zihin unutsa bile vücut hatırlıyor! Kas hafızası nedir?

İŞLEMSEL BELLEK NASIL ÇALIŞIR?

İşlemsel bellek, kelimelerden çok hareketlere dayalı çalışan bir hafıza türüdür. Bu nedenle öğrenilen becerileri anlatmak zor, uygulamak ise daha kolaydır.

Yeni bir beceri öğrenirken beyin her adımı bilinçli şekilde kontrol eder. Bu aşamada dikkat ve çaba yüksektir. Tekrar arttıkça hareketler otomatikleşir ve düşünmeden yapılabilir hale gelir.

Süreç ilerledikçe beynin çalışma biçimi de değişir. Başlangıçta dikkat ve kontrol merkezleri aktifken, zamanla duyusal-motor sistem devreye girer. Bu sayede aynı hareketler daha hızlı, daha az eforla ve daha hatasız yapılır.