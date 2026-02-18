Zehra Çilingiroğlu paylaştı, annesi Hülya Avşar mest oldu: “Gururum…”
'Aynı Yağmur Altında' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar, bu kez sosyal medyada yaptığı yorumla gündemde. Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun siyahlar içindeki paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım…
Atv' ilgi gören yapımı 'Aynı Yağmur Altında' ile setlere dönüş yapan Hülya Avşar, dizide "Fazilet" karakterini canlandırıyor. Oyunculuğa verdiği arayı bu projeyle noktalayan sanatçı, performansıyla dikkat çekiyor. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla her dönem merak edilen Avşar, bu kez rolüyle değil sosyal medya yorumu ile konuşuluyor.
☕ANNE-KIZIN SAMİMİ ANLARI
Magazin dünyasının yakından takip ettiği Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir kafede görüntülenmişti. Doğal halleriyle objektiflere yansıyan anne-kızın keyifli anları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.
Hülya Avşar'ın sade ve makyajsız tarzı beğeni toplarken, Zehra Çilingiroğlu'nun şık görünümü de dikkat çekmişti.
Sosyal medya kullanıcıları anne-kız için "Abla-kardeş gibiler" yorumları yapmıştı.
🖤 SİYAH KOMBİNİ GÜNDEM OLDU
Zehra Çilingiroğlu'nun bugün yaptığı paylaşım kısa sürede magazin gündemine oturdu. Siyahlar içindeki pozu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Beğeniler ve yorumlar peş peşe geldi. En dikkat çeken detay ise ailesinden gelen yorum oldu.