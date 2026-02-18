Zehra Çilingiroğlu paylaştı, annesi Hülya Avşar mest oldu: “Gururum…”

Atv' ilgi gören yapımı 'Aynı Yağmur Altında' ile setlere dönüş yapan Hülya Avşar, dizide "Fazilet" karakterini canlandırıyor. Oyunculuğa verdiği arayı bu projeyle noktalayan sanatçı, performansıyla dikkat çekiyor. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla her dönem merak edilen Avşar, bu kez rolüyle değil sosyal medya yorumu ile konuşuluyor.