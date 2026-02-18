CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Zehra Çilingiroğlu paylaştı, annesi Hülya Avşar mest oldu: “Gururum…”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

'Aynı Yağmur Altında' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar, bu kez sosyal medyada yaptığı yorumla gündemde. Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun siyahlar içindeki paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım…

Zehra Çilingiroğlu paylaştı, annesi Hülya Avşar mest oldu: “Gururum…” 1

Atv' ilgi gören yapımı 'Aynı Yağmur Altında' ile setlere dönüş yapan Hülya Avşar, dizide "Fazilet" karakterini canlandırıyor. Oyunculuğa verdiği arayı bu projeyle noktalayan sanatçı, performansıyla dikkat çekiyor. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla her dönem merak edilen Avşar, bu kez rolüyle değil sosyal medya yorumu ile konuşuluyor.

Zehra Çilingiroğlu paylaştı, annesi Hülya Avşar mest oldu: “Gururum…” 2

☕ANNE-KIZIN SAMİMİ ANLARI

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir kafede görüntülenmişti. Doğal halleriyle objektiflere yansıyan anne-kızın keyifli anları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Zehra Çilingiroğlu paylaştı, annesi Hülya Avşar mest oldu: “Gururum…” 3

Hülya Avşar'ın sade ve makyajsız tarzı beğeni toplarken, Zehra Çilingiroğlu'nun şık görünümü de dikkat çekmişti.

Zehra Çilingiroğlu paylaştı, annesi Hülya Avşar mest oldu: “Gururum…” 4

Sosyal medya kullanıcıları anne-kız için "Abla-kardeş gibiler" yorumları yapmıştı.

Zehra Çilingiroğlu paylaştı, annesi Hülya Avşar mest oldu: “Gururum…” 5

🖤 SİYAH KOMBİNİ GÜNDEM OLDU

Zehra Çilingiroğlu'nun bugün yaptığı paylaşım kısa sürede magazin gündemine oturdu. Siyahlar içindeki pozu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Beğeniler ve yorumlar peş peşe geldi. En dikkat çeken detay ise ailesinden gelen yorum oldu.

Zehra Çilingiroğlu paylaştı, annesi Hülya Avşar mest oldu: “Gururum…” 6

💬 "GURURUM" MESAJI

Hülya Avşar, kızının paylaşımının altına "Allah nazardan korusun seni gururum♥️" notunu düştü. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Zehra Çilingiroğlu paylaştı, annesi Hülya Avşar mest oldu: “Gururum…” 7

Zehra Çilingiroğlu'nun babası Kaya Çilingiroğlu da kalp emojisiyle yorum yaparak kızına desteğini gösterdi.

Zehra Çilingiroğlu paylaştı, annesi Hülya Avşar mest oldu: “Gururum…” 8

Bu kez gündem, ekran başarısı değil bir annenin gurur dolu sözleri oldu. Sosyal medyada başlayan küçük bir etkileşim, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Mobil uygulamalarımızı indirin