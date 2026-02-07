Zaman farkını unutun! Japonya’dan Jet Lag sorununu çözen keşif

Uzun uçuşlardan sonra yaşanan uyku sorunu ve halsizlik birçok kişinin ortak problemi. Japonya'daki Kanazawa Üniversitesi'nde geliştirilen Mic-628 adlı deneysel bileşik, bu soruna çözüm olmayı amaçlıyor. Bilim insanları, vücudun iç saatini ileri alarak yeni zaman dilimine daha hızlı uyum sağlanabileceğini belirtiyor.

Vücudumuzun uyku ve uyanıklık düzeni "sirkadiyen ritim" adı verilen iç saatle kontrol edilir. Bu düzeni sağlayan genlerden biri de Per1'dir. Mic-628 ise:

🧬 Nasıl Etki Ediyor?

Yapılan çalışmalarda toparlanma süresi yedi günden dört güne düştü. Özellikle batıdan doğuya yapılan uçuşlarda yaşanan uyum sorunu için bu sonuç önemli görülüyor.

Bugüne kadar jet lag için en sık kullanılan yöntemler arasında melatonin takviyesi, ışık terapisi ve uyku saatini yavaş yavaş değiştirme yer alıyordu. Araştırmacılar, Mic-628'ın daha hızlı sonuç verebileceğini düşünüyor. Ancak ilacın güvenli olup olmadığı ve insanlarda nasıl etki göstereceği için klinik çalışmalar yapılacak.

🍳 Beslenme de Etkili Olabilir

Jet lag ile mücadelede sadece ilaçlar gündemde değil. 2023'te ABD'de yapılan bir araştırma, yemek saatlerinin de biyolojik saati etkileyebileceğini gösterdi. Modele göre altı saatlik zaman farkı olan yolculuklarda:

◾İlk üç gün güçlü bir kahvaltı yapmak

◾Akşam yemeğini atlamak

vücudun daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olabilir.