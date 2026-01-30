Yüzyılın TOKİ projesi Ordu, Aksaray ve Karabük’te: 7.287 konutun hak sahipleri belirleniyor

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 10:30 Son Güncelleme: 30 Ocak 2026 11:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Ordu, Aksaray ve Karabük'te inşa edilecek 7 bin 287 konutun kura çekimi, noter huzurunda 30 Ocak saat 11:00'de gerçekleşecek. Kura kapsamında 1+1 ve 2+1 daireler için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

Türkiye genelinde büyük ilgi gören 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında birçok ilde yeni konutlar hayata geçirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla, Ordu'da 3 bin 334, Aksaray'da 2 bin 353 ve Karabük'te 1.600 konutun yapımı planlanıyor. Konutlar için yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar, aynı gün içerisinde

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla, TOKİ tarafından Ordu'da inşa edilecek 3 bin 334 konut için kura çekimi yapılacak. Kura çekimi, saat 11.00'de Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve çekiliş sonucunda konutların hak sahipleri belirlenecek.

ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ ORDU KONUT DAĞILIMI Ordu / Altınordu (Merkez) – 1.500 konut Ordu / Aybastı – 76 konut Ordu / Çamaş – 39 konut Ordu / Çatalpınar – 77 konut Ordu / Çaybaşı – 31 konut Ordu / Fatsa – 750 konut Ordu / Gölköy – 100 konut Ordu / Gülyalı – 50 konut Ordu / Gürgentepe – 52 konut Ordu / Kabadüz – 79 konut Ordu / Korgan – 80 konut Ordu / Ünye – 500 konut