Yüzyılın TOKİ projesi Ordu, Aksaray ve Karabük’te: 7.287 konutun hak sahipleri belirleniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Ordu, Aksaray ve Karabük'te inşa edilecek 7 bin 287 konutun kura çekimi, noter huzurunda 30 Ocak saat 11:00'de gerçekleşecek. Kura kapsamında 1+1 ve 2+1 daireler için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

Türkiye genelinde büyük ilgi gören 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında birçok ilde yeni konutlar hayata geçirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla, Ordu'da 3 bin 334, Aksaray'da 2 bin 353 ve Karabük'te 1.600 konutun yapımı planlanıyor. Konutlar için yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar, aynı gün içerisinde

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla, TOKİ tarafından Ordu'da inşa edilecek 3 bin 334 konut için kura çekimi yapılacak. Kura çekimi, saat 11.00'de Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve çekiliş sonucunda konutların hak sahipleri belirlenecek.

ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ ORDU KONUT DAĞILIMI

Ordu / Altınordu (Merkez) – 1.500 konut

Ordu / Aybastı – 76 konut

Ordu / Çamaş – 39 konut

Ordu / Çatalpınar – 77 konut

Ordu / Çaybaşı – 31 konut

Ordu / Fatsa – 750 konut

Ordu / Gölköy – 100 konut

Ordu / Gülyalı – 50 konut

Ordu / Gürgentepe – 52 konut

Ordu / Kabadüz – 79 konut

Ordu / Korgan – 80 konut

Ordu / Ünye – 500 konut

TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin Aksaray'daki 2 bin 353 konut için düzenlediği kura çekimi, saat 11.00'de Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve çekilişle birlikte konutların hak sahipleri belirlenecek.

AKSARAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ AKSARAY KONUT DAĞILIMI

Aksaray / Merkez – 1.000 konut

Aksaray / Merkez (Helvadere) – 79 konut

Aksaray / Merkez (Sağlık) – 126 konut

Aksaray / Merkez (Yenikent) – 110 konut

Aksaray / Ağaçören – 79 konut

Aksaray / Eskil – 190 konut

Aksaray / Eskil (Eşmekaya) – 94 konut

Aksaray / Gülağaç – 43 konut

Aksaray / Gülağaç (Demirci) – 50 konut

Aksaray / Güzelyurt – 94 konut

Aksaray / Güzelyurt (Ihlara) – 94 konut

Aksaray / Ortaköy – 190 konut

Aksaray / Sarıyahşi – 94 konut

Aksaray / Sultanhanı – 110 konut

TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin Karabük'teki 1 bin 600 konut için düzenlediği kura çekimi, saat 11.00'de Karabük Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve çekilişle birlikte konutların hak sahipleri belirlenecek.

KARABÜK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KARABÜK KONUT DAĞILIMI

Karabük / Merkez – 1.000 konut

Karabük / Eflani – 50 konut

Karabük / Eskipazar – 150 konut

Karabük / Ovacık – 50 konut

Karabük / Safranbolu – 150 konut

Karabük / Yenice – 200 konut

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ'nin Aydın için düzenlediği kura çekimi, kurumun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ TAM İSİM LİSTESİ ERİŞİME AÇILDI MI?

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler ilan edilecek. Vatandaşlar sonuçlara iki farklı platformdan ulaşabilecek:

TOKİ'nin resmi internet adresi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet sistemi (www.turkiye.gov.tr)

Başvuru yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

