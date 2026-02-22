Yurt genelinde sert düşüş! Sibirya soğukları geliyor: Rüzgar hızı 60 km’yi bulacak

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 09:34 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak. Bazı illerde kuvvetli sağanak ve 60 km/s'ye varan rüzgar beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski öne çıkıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Şubat Pazar gününe ilişkin raporu, yurt genelinde hareketli bir hava tablosuna işaret ediyor. Buna göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, birçok bölgede ise aralıklı yağış görülecek.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK Marmara, Ege (Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yağış etkili olacak. Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep ve Siirt çevreleri ile Van'ın kuzey ilçelerinde de yağmur bekleniyor.

Yağışların çoğu yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Bursa, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi ile Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRİYOR, HIZI ARTIRIYOR Yağışla birlikte rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. Günün ilk saatlerinde güney ve doğu yönlerden esmesi beklenen rüzgar, zamanla kuzeyli yönlere dönecek. Özellikle Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.