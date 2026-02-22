CANLI YAYIN
Yurt genelinde sert düşüş! Sibirya soğukları geliyor: Rüzgar hızı 60 km’yi bulacak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak. Bazı illerde kuvvetli sağanak ve 60 km/s'ye varan rüzgar beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski öne çıkıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Şubat Pazar gününe ilişkin raporu, yurt genelinde hareketli bir hava tablosuna işaret ediyor. Buna göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, birçok bölgede ise aralıklı yağış görülecek.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Marmara, Ege (Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yağış etkili olacak. Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep ve Siirt çevreleri ile Van'ın kuzey ilçelerinde de yağmur bekleniyor.

Yağışların çoğu yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Bursa, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi ile Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRİYOR, HIZI ARTIRIYOR

Yağışla birlikte rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. Günün ilk saatlerinde güney ve doğu yönlerden esmesi beklenen rüzgar, zamanla kuzeyli yönlere dönecek. Özellikle Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

KUZEY'DE SERT DÜŞÜŞ, DOĞU'DA DON

Hava sıcaklıkları da sistemle birlikte değişim gösterecek. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklığın 6 ila 9 derece azalacağı tahmin edilirken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Özellikle doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yağış ve sıcaklık değişimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da farklı bir riski gündeme getiriyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Buna kar erimesine bağlı olumsuzlukların da eşlik edebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Bu nedenle görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde azalma yaşanabileceği belirtiliyor. Meteoroloji yetkilileri, tüm bu gelişmeler ışığında vatandaşların güncel tahmin ve uyarıları takip etmesini, özellikle kuvvetli yağış ve sert rüzgar beklenen illerde tedbirli davranmasını istiyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA KAR GÖRÜLECEK Mİ?

Öte yandan hava tahmin uzmanı Adil Tek de daha önce yaptığı değerlendirmede hafta sonuna dikkat çekmişti. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde kar yağışının görülebileceğini belirten Tek, cumartesi gecesinden itibaren Trakya, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da kar beklendiğini ifade etmişti.

İstanbul için ise pazar sabah saatlerini işaret eden Tek, geçtiğimiz günlerde olduğu gibi karın zeminde tutmasının zor olduğunu ancak havada kar görülme ihtimalinin bulunduğunu söylemişti.

RAMAZAN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Tek, geçtiğimiz haftalarda bu hafta için ikinci bir sistemin daha etkili olabileceğini de kaydetmişti. Salı ve çarşamba günü Sibirya yüksek basıncıyla birlikte Marmara'nın doğusu ve Karadeniz hattında kuvvetli yağışların kar şeklinde görülebileceğini dile getirmişti.

Buna karşın genel tabloya bakıldığında mart ayının mevsim normallerinin üzerinde, daha ılıman geçmesinin beklendiğini ifade etmişti. Halk arasında sıkça kullanılan "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünün bu yıl çok da karşılık bulmayabileceğini söylemişti. Ramazan ayı boyunca ise açık havada iftar yapılabilecek, görece ılıman ve rahat bir hava beklendiğini de sözlerine ekledi.

BÖLGE BÖLGE 22 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU

📍MARMARA

İl Sıcaklık Hava Durumu
Çanakkale 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Edirne 5°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İstanbul 7°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli 8°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

📍EGE

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 7°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Aydın 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İzmir 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Muğla 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
📍AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Adana 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak (doğusunda yerel kuvvetli)
Antalya 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak
Isparta 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

📍İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur; kuzey yüksekleri karla karışık yağmurlu
Eskişehir 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Konya 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur
Sivas 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur
📍BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 5°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar
Düzce 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur
Sinop 14°C Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

📍ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur
Rize 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur
Samsun 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur
Trabzon 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur
📍DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar
Kars 6°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur
Van 11°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur; yüksekleri kar

📍GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 17°C Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep 14°C Parçalı ve çok bulutlu
Siirt 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur
Şanlıurfa 17°C Parçalı ve çok bulutlu
