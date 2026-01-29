Yurt dışı planı yapanlar dikkat: Pegasus biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla

Pegasus, yurt dışı uçuşları için yeni bir kampanya başlattı. 29–30 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak biletlerde, 16 Şubat–30 Nisan 2026 uçuşları için geçerli olmak üzere seçili hatlarda fiyatlar 1 eurodan başlayarak 99 euroya kadar düşüyor. Kampanya yalnızca Pegasus BolBol üyelerine özel, flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden geçerli ve toplam 100 bin koltukla sınırlı.

UÇUŞ TARİH ARALIĞI 16 ŞUBAT – 30 NİSAN 2026 Kampanyadan yararlanılarak alınan biletler, 16 Şubat 2026 saat 00.01 ile 30 Nisan 2026 saat 23.59 arasında gerçekleştirilecek seçili yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek. Belirtilen tarih aralığı dışındaki uçuşlar kampanya kapsamına dahil değil.

SADECE BOLBOL ÜYELERİNE ÖZEL Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Biletleme sırasında her yolcunun kendi BolBol üyelik numarasını (üyelikle ilişkilendirilmiş cep telefonu numarası) girmesi zorunlu. Kampanya döneminde ücretsiz olarak BolBol üyesi olan yolcular da şartları sağlamaları halinde indirimli biletlerden yararlanabilecek.

100 BİN KOLTUKLA SINIRLI Kampanya kapsamında sunulan indirimli fiyatlar, seçili yurt dışı direkt uçuşlarda toplam 100 bin koltukla sınırlı. Bu koltuklar tükenmeden kampanyadan faydalanmak gerekiyor. Koltukların erken tükenmesi halinde kampanya kendiliğinden sona erecek ve ek bir hak talep edilemeyecek.

KIBRIS UÇUŞLARI VE AKTARMALI SEFERLER HARİÇ Kampanya yalnızca Pegasus'un taşıyıcı olduğu seçili direkt yurt dışı uçuşlarda geçerli. Kıbrıs uçuşları, kampanya kapsamında yer almıyor. Diğer hava yolları ile ortak icra edilen seferler ve kampanya dışında kalan hatlar için indirim uygulanmıyor.