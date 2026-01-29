CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yurt dışı planı yapanlar dikkat: Pegasus biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pegasus, yurt dışı uçuşları için yeni bir kampanya başlattı. 29–30 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak biletlerde, 16 Şubat–30 Nisan 2026 uçuşları için geçerli olmak üzere seçili hatlarda fiyatlar 1 eurodan başlayarak 99 euroya kadar düşüyor. Kampanya yalnızca Pegasus BolBol üyelerine özel, flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden geçerli ve toplam 100 bin koltukla sınırlı.

Yurt dışı planı yapanlar dikkat: Pegasus biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla

UÇUŞ TARİH ARALIĞI 16 ŞUBAT – 30 NİSAN 2026

Kampanyadan yararlanılarak alınan biletler, 16 Şubat 2026 saat 00.01 ile 30 Nisan 2026 saat 23.59 arasında gerçekleştirilecek seçili yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek. Belirtilen tarih aralığı dışındaki uçuşlar kampanya kapsamına dahil değil.

Yurt dışı planı yapanlar dikkat: Pegasus biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla

SADECE BOLBOL ÜYELERİNE ÖZEL

Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Biletleme sırasında her yolcunun kendi BolBol üyelik numarasını (üyelikle ilişkilendirilmiş cep telefonu numarası) girmesi zorunlu. Kampanya döneminde ücretsiz olarak BolBol üyesi olan yolcular da şartları sağlamaları halinde indirimli biletlerden yararlanabilecek.

Yurt dışı planı yapanlar dikkat: Pegasus biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla

100 BİN KOLTUKLA SINIRLI

Kampanya kapsamında sunulan indirimli fiyatlar, seçili yurt dışı direkt uçuşlarda toplam 100 bin koltukla sınırlı. Bu koltuklar tükenmeden kampanyadan faydalanmak gerekiyor. Koltukların erken tükenmesi halinde kampanya kendiliğinden sona erecek ve ek bir hak talep edilemeyecek.

Yurt dışı planı yapanlar dikkat: Pegasus biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla

KIBRIS UÇUŞLARI VE AKTARMALI SEFERLER HARİÇ

Kampanya yalnızca Pegasus'un taşıyıcı olduğu seçili direkt yurt dışı uçuşlarda geçerli. Kıbrıs uçuşları, kampanya kapsamında yer almıyor. Diğer hava yolları ile ortak icra edilen seferler ve kampanya dışında kalan hatlar için indirim uygulanmıyor.

Yurt dışı planı yapanlar dikkat: Pegasus biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla

LİGHT PAKET AVANTAJLARI VE EK BAGAJ SEÇENEKLERİ

Kampanya kapsamında sunulan 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlar, yalnızca Light Paket için geçerli. Light Paket'te kabin bagajı ve uçak altı bagajı bulunmuyor; yolcular yalnızca koltuk altına sığacak bir çanta taşıyabiliyor.

Ancak kampanyaya özel olarak, Light Paket alan yolcular biletleme sırasında:

📌Kabin bagajı hakkını 5 euro,

📌12 kilogram uçak altı bagajı hakkını 5 euro

karşılığında satın alabiliyor.

Ayrıca Light Paket ücretine 10 euro ek fark ödeyerek Süper Eko Paket'e geçiş yapmak da mümkün. Süper Eko Paket; koltuk altı çantası, bir adet kabin bagajı ve 20 kilogram uçak altı bagajı hakkını içeriyor.

Yurt dışı planı yapanlar dikkat: Pegasus biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla

29 Ocak 2026 tarihinde başlayan kampanya 30 Ocak 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu süre içinde biletin satın alma, ödeme ve biletleme işlemlerinin eksiksiz şekilde tamamlanması gerekiyor. Kampanya, yalnızca bu tarihler arasında yapılan satışlar için geçerli olacak.

Yurt dışı planı yapanlar dikkat: Pegasus biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla

FİYATLAR UÇUŞA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

9 euro artı vergilerden başlayan kampanyalı fiyatlar; hat, tarih, saat ve müsaitlik durumuna göre farklılık gösterebiliyor. Vergi kapsamına yalnızca havalimanı vergileri dahil edilirken, koltuk seçimi, yemek, ek bagaj gibi ek hizmetler ayrıca ücretlendiriliyor.

Yurt dışı planı yapanlar dikkat: Pegasus biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla

✈️ 9€ + VERGİLERLE SATIŞTA OLAN HATLAR

Kalkış – Varış
İstanbul Sabiha Gökçen – Atina (GR) – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bahreyn – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Basel – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Birmingham – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bologna – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bratislava – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bremen – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bristol – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bükreş – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Dortmund – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Edinburg – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Eindhoven – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Gence – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Kutaisi – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Kuveyt – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Ljubljana – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Londra (GB) – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Luxor – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Manchester – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Marsa Alam – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Milan – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Nürnberg – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Prag – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Saraybosna – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Sofya – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Süleymaniye – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Tiran – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Venedik – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Zagreb – İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara – Bağdat – Ankara
Ankara – Basel – Ankara
Ankara – Berlin – Ankara
Ankara – Erbil – Ankara
Ankara – Hamburg – Ankara
Ankara – Kopenhag – Ankara
Ankara – Krakow – Ankara
Ankara – Londra (GB) – Ankara
Ankara – Podgorica – Ankara
Ankara – Varşova – Ankara
Antalya – Aalborg – Antalya
Antalya – Aarhus – Antalya
Antalya – Basel – Antalya
Antalya – Berlin – Antalya
Antalya – Beyrut – Antalya
Antalya – Bratislava – Antalya
Antalya – Bremen – Antalya
Antalya – Brüksel – Antalya
Antalya – Bükreş – Antalya
Antalya – Cenevre – Antalya
Antalya – Hamburg – Antalya
Antalya – Hannover – Antalya
Antalya – Helsinki – Antalya
Antalya – Kopenhag – Antalya
Antalya – Köln – Antalya
Antalya – Krakow – Antalya
Antalya – Londra (GB) – Antalya
Antalya – Münster / Osnabrück – Antalya
Antalya – Nürnberg – Antalya
Antalya – Paderborn / Lippstadt – Antalya
Antalya – Prag – Antalya
Antalya – Sofya – Antalya
Antalya – Stuttgart – Antalya
Antalya – Şarja – Antalya
Antalya – Tiflis – Antalya
Antalya – Tiran – Antalya
Antalya – Varşova – Antalya
Antalya – Viyana – Antalya
Antalya – Zürih – Antalya
İzmir – Barcelona – İzmir
İzmir – Berlin – İzmir
İzmir – Kahire (SPX) – İzmir
İzmir – Krakow – İzmir
İzmir – Londra (GB) – İzmir
İzmir – Madrid – İzmir
İzmir – Podgorica – İzmir
İzmir – Stuttgart – İzmir
İzmir – Varşova – İzmir
İzmir – Viyana – İzmir
İzmir – Bakü – İzmir
Kayseri – Viyana – Kayseri
Çukurova – Berlin – Çukurova
Çukurova – Londra (GB) – Çukurova
Diyarbakır – Köln – Diyarbakır
Elazığ – Köln – Elazığ
Gaziantep – Berlin – Gaziantep
Gaziantep – Köln – Gaziantep
Gaziantep – Londra (GB) – Gaziantep
Kayseri – Köln – Kayseri
Kayseri – Rotterdam – Kayseri
Kayseri – Stuttgart – Kayseri
Konya – Kopenhag – Konya
Berlin – Samsun – Berlin
Duesseldorf – Samsun
Köln – İzmir
Lizbon – İzmir
Yurt dışı planı yapanlar dikkat: Pegasus biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla

✈️ 29€ + VERGİLERLE SATIŞTA OLAN HATLAR

Kalkış – Varış
İstanbul Sabiha Gökçen – Cezayir – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Abu Dabi
İstanbul Sabiha Gökçen – Maskat
İstanbul Sabiha Gökçen – Paris
İstanbul Sabiha Gökçen – Riyad
İstanbul Sabiha Gökçen – Şarja
Aktau – İstanbul Sabiha Gökçen
Atyrau – İstanbul Sabiha Gökçen
Budapeşte – İstanbul Sabiha Gökçen
Doha – İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara – Dubai (AE)
Dubai (AE) – Antalya

✈️ 39€ + VERGİLERLE SATIŞTA OLAN HATLAR

Kalkış – Varış
İstanbul Sabiha Gökçen – Basra – İstanbul Sabiha Gökçen
Aktyubinsk – İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya – Amman
İstanbul Sabiha Gökçen – Cidde
İstanbul Sabiha Gökçen – Doha
İstanbul Sabiha Gökçen – Petersburg

✈️ 59€ + VERGİLERLE SATIŞTA OLAN HATLAR

Kalkış – Varış
İstanbul Sabiha Gökçen – Bişkek – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Nursultan – İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya – Bişkek – Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen – Çimkent
İstanbul Sabiha Gökçen – Amman
Antalya – Çimkent
Karaçi – İstanbul Sabiha Gökçen
Moskova – Antalya
Moskova – İstanbul Sabiha Gökçen

✈️ 69€ + VERGİLERLE SATIŞTA OLAN HATLAR

Kalkış – Varış
İstanbul Sabiha Gökçen – Oš – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Almatı – İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya – Almatı – Antalya
Antalya – Nursultan
Çimkent – Antalya
Kazablanka – İstanbul Sabiha Gökçen
Moskova – İzmir
Petersburg – Antalya

✈️ 99€ + VERGİLERLE SATIŞTA OLAN HATLAR

Kalkış – Varış
İstanbul Sabiha Gökçen – Karaçi
Yurt dışı planı yapanlar dikkat: Pegasus biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla

✈️ 1€ + VERGİLERLE SATIŞTA OLAN HATLAR

Kalkış – Varış
İstanbul Sabiha Gökçen – Priştine – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Stuttgart – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Tuzla – İstanbul Sabiha Gökçen
Amsterdam – İstanbul Sabiha Gökçen
Berlin – İstanbul Sabiha Gökçen
Cenevre – İstanbul Sabiha Gökçen
Duesseldorf – İstanbul Sabiha Gökçen
Frankfurt – İstanbul Sabiha Gökçen
Hamburg – İstanbul Sabiha Gökçen
Hannover – İstanbul Sabiha Gökçen
Köln – İstanbul Sabiha Gökçen
Münih – İstanbul Sabiha Gökçen
Roma – İstanbul Sabiha Gökçen
Rotterdam – İstanbul Sabiha Gökçen
Viyana – İstanbul Sabiha Gökçen
Zürih – İstanbul Sabiha Gökçen
Amman – Ankara
Duesseldorf – Ankara
Viyana – Ankara
Amsterdam – Antalya
Frankfurt – Antalya
Hurghada – Antalya
Sharm El Sheikh – Antalya
Frankfurt – İzmir
Mobil uygulamalarımızı indirin